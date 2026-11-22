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Arnavutköy'de trafikte başlayan bir tartışmanın ardından bir ev, gece saatlerinde art arda 3 silahlı saldırıya hedef oldu. Saldırılar sırasında ailenin kadınları evdeydi.

TRAFİKTE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Arnavutköy'de yaklaşık 10 gün önce, saat 16.00 sıralarında Mustafa Aydın ile belediye meclis üyesi M.A. arasında trafikte tartışma çıktı. Aydın, kendisine çarpan aracın daha sonra üzerine sürüldüğünü ve aracı durdurmak için camına tekme attığını anlattı. Aydın, bunun üzerine sürücünün beyzbol sopasıyla kendisine saldırdığını iddia etti.

7 SAAT SONRA EVİNE KURŞUN YAĞDI

Tartışmadan yaklaşık 7 saat sonra Aydın'ın yaşadığı ev silahlı saldırıya uğradı. Saat 23.30 sıralarında başlayan saldırıların aynı gece 3 kez tekrarlandığı öğrenildi. İlk saldırıda 2 kişi evin bulunduğu alana gelerek ateş açtı. Yaklaşık 2 saat sonra ikinci saldırı gerçekleşti. Üçüncü saldırıyı ise farklı kişilerin yaptığı belirtildi.

Saldırılar sırasında Aydın'ın annesi, eşi ve diğer aile bireyleri evdeyken, babası ve amcası dışarıdaydı. Kurşunlar evin yanı sıra park halindeki araçlarda da hasara yol açtı. Aydın'ın köpeği de saldırılar sırasında yaralandı.

"BABAMLA AMCAM KENDİLERİNİ SON ANDA KURTARDI"

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Aydın, trafikteki tartışmanın ardından M.A.'nın kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini belirtti. Aydın, "Olaydan yaklaşık 6-7 saat sonra evim kurşunlanmaya başladı. İlk kurşunlama gece 23.30'da oldu. İki kişi yürüyerek geldiler. Babamla amcam dışarıdaydı, şahıslar yürüyüşe çıktıklarını söylediler. Babam buranın özel mülk olduğunu söyledi ama yine de ilerleyip evimize ateş açtılar" dedi.

Saldırganların yaklaşık 2 saat sonra yeniden geldiğini öne süren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sefer ağır makineli tüfekle ateş açtılar. Daha sonra farklı iki kişi gelip bir kez daha evi taradı. Üç kere evim kurşunlandı. Arabama ateş ettiler, köpeğimi vurdular. Köpeğim bacağından yaralandı. Babamla amcam kendilerini zor kurtardı. Üzerlerine ateş açıldı. Babamın diğer arabasına da kurşun isabet etti, camı delindi. Son anda kendilerini korumaya almasalar ölmüş olabilirlerdi."

"KENDİSİNDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Başka bir husumetinin bulunmadığını söyleyen Aydın, "Trafikte M.A. ile tartıştıktan saatler sonra evim 3 kez kurşunlandı. Bu nedenle kendisinden şüpheleniyorum. Benim evimde ailem var, kadınlar var. Hepimiz ölebilirdik. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz" diye konuştu.

MECLİS ÜYESİ: HİÇBİR ALAKAM YOK

Belediye meclis üyesi M.A. ise röportaj vermek istemediğini söyledi. M.A., trafik tartışmasının ardından yaşanan kurşunlama olayıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savundu.

10 GÜNDÜR YAKALANAN ŞÜPHELİ YOK

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Aydın, polisin kendisine izlettirdiği görüntülerde saldırganların yüzlerinin açıkça göründüğünü, ancak bu kişileri tanımadığını söyledi. Edinilen bilgilere göre olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ekiplerin saldırganların kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı