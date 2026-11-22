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Kanal D'nin iddialı yapımlarından Eşref Rüya'nın ekrana veda etmesinin perde arkası, dizinin oyuncularından Büşra Develi'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Develi, kararın arkasında yüksek bütçe ile reytinglerin uyuşmamasının yattığını anlattı.

"5 REYTİNG YETMİYORDU"

Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine dizinin son dönemine değinen Develi, yapımın maliyetine dikkat çekti. Develi, şu ifadeleri kullandı:

"Eşref Rüya çok pahalı bir işti. Son dönemde reytingleri iyi değildi. Onca casta onca aksiyona 5 reyting yetmiyordu ve Eylül'de aynı reytingi alacağımızın garantisi yoktu. İnsanları tekrar başlatıp yarı yolda bırakmaktansa final yapıldı."

Dizinin bu rakamı aşabileceğine de inanmadığını belirten Develi, "Bence de zaten 5'in üstüne çıkamazdı" diye konuştu.

47 BÖLÜMÜN ARDINDAN EKRANA VEDA ETTİ

Kalabalık oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Eşref Rüya, Kanal D'de 47 bölüm yayımlandıktan sonra haziran ayında beklenmedik bir finalle sona ermişti. Dizinin bitişi izleyiciler arasında uzun süre merak konusu olmuş, ekipten farklı isimler de bu konuda açıklamalar yapmıştı.

Prime Video için Eşref Tek adlı yeni bir yapım hazırlanıyor. Develi, bu projede yer almayacağını daha önce açıklamıştı.

İLK KEZ KÖTÜ KARAKTERİ CANLANDIRDI

Programda Çiğdem rolüne de değinen Develi, bu karakterin kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu anlattı. Develi, "Eşref Rüya'da ben çok mutluydum. Çünkü ben hep şimdiye kadar idealist karakteri olan kızları oynadım. İlk defa kötü karakteri oynadım ve çok hoşuma gitti" sözleriyle set deneyimini özetledi.