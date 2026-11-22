17 yaşındaki Kardelen acı sonu! İş makinesinin altındaki korkunç ölüm kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 16 Kasım'da iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kardelen Koç'un ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Koç'un hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı.
Akyurt'ta geçen hafta yaşanan ve 17 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı.
İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI
Akyurt'ta 16 Kasım'da yaşanan olayda, Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kardelen Koç (17), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.
ACI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, Koç'un iş makinesinin altında kaldığı anları gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı