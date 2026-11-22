Evde Tek Başına geri dönüyor! Macaulay Culkin yıllar sonra yeniden Kevin olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından "Evde Tek Başına" serisi yeni bir filmle geri dönüyor. Disney'in, ilk iki filmin yıldızı Macaulay Culkin'in başrolünde yer alacağı yeni proje için çalışmalara başladığı belirtildi. 46 yaşındaki oyuncunun yalnızca kamera karşısına geçmekle kalmayacağı, hikayenin geliştirilmesine de katkı sunacağı açıklandı.
- Disney, Macaulay Culkin ile yeni bir "Evde Tek Başına" filmi üzerinde çalışıyor; proje hayata geçerse Culkin 34 yıl aradan sonra yeniden Kevin McCallister karakterini canlandıracak.
- Yeni filmin, çocukluk yıllarında ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan Kevin McCallister'ın yetişkinlik dönemine odaklanması bekleniyor.
- Macaulay Culkin, geçtiğimiz yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile görüşerek yeni film için hazırladığı fikri paylaştı.
1990 yılında vizyona giren ve özellikle yılbaşı dönemlerinin vazgeçilmez filmlerinden biri haline gelen "Evde Tek Başına" (Home Alone), yıllar sonra yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Disney'in, serinin unutulmaz karakteri Kevin McCallister'a hayat veren Macaulay Culkin ile yeni bir film üzerinde çalıştığı belirtildi. Projenin hayata geçmesi halinde Culkin, 34 yıl aradan sonra yeniden Kevin karakterini canlandıracak.
BU KEZ YETİŞKİN KEVIN'İN HİKAYESİ ANLATILACAK
Yeni filmin, çocukluk yıllarında ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan Kevin McCallister'ın yetişkinlik dönemine odaklanabileceği belirtiliyor. İlk iki filmde hırsızlara karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Kevin'in, yıllar sonra nasıl bir hayat sürdüğünün beyaz perdeye taşınabileceği konuşuluyor.
MACAULAY CULKIN HİKAYENİN GELİŞTİRİLMESİNE DE KATILACAK
İddialara göre Macaulay Culkin, geçtiğimiz yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ünlü oyuncunun görüşmede yeni bir "Evde Tek Başına" filmi için hazırladığı fikri paylaştığı ve çalışmaların bunun ardından başladığı belirtildi.
İLK İKİ FİLMLE DÜNYACA ÜNLÜ OLMUŞTU
Macaulay Culkin, 1990 yapımı "Evde Tek Başına" filminde ailesinin Paris'e giderken yanlışlıkla evde unuttuğu Kevin McCallister karakterini canlandırmıştı. Evine girmeye çalışan iki hırsıza karşı kurduğu tuzaklarla izleyicilerin hafızasına kazınan oyuncu, 1992 yılında gösterime giren "Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayıp" filminde de aynı rolle kamera karşısına geçmişti.
Serinin sonraki filmlerinde ise farklı oyuncular ve karakterler yer almıştı.
YÖNETMENDEN CATHERINE O'HARA AÇIKLAMASI
İlk iki filmin yönetmeni Chris Columbus da serinin yeniden çekilmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kevin'in annesi Kate McCallister'ı canlandıran Catherine O'Hara'nın serinin başarısındaki önemine dikkat çeken Columbus, oyuncunun yokluğunda yeni bir film yapmanın zor olacağını ifade etti.
Columbus, Macaulay Culkin ve Catherine O'Hara'nın ilk filmlerin duygusal merkezini oluşturduğunu belirtti. O'Hara, 30 Ocak 2026'da 71 yaşında hayatını kaybetmişti.