New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin basın toplantısına ait olduğu belirtilen görüntüler, sıra dışı bir tartışmaya neden oldu.

Toplantı sırasında kameraya yansıyan bir kişinin gözlerinin aniden şekil değiştirdiğini öne süren bazı kullanıcılar, söz konusu kişinin "reptilian" olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı ise kameranın Mamdani'ye yakınlaşmasının, arka plandaki kişiyi kadrajdan çıkarmak amacıyla yapıldığını savundu.

REPTILIANLAR KİM, NEDEN SİYASETÇİLERLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR?

Reptilian, Türkçede "sürüngenimsi" anlamına gelen ve özellikle komplo teorilerinde kullanılan bir kavram. Teoriye göre insan görünümüne bürünebilen sürüngen benzeri varlıklar, dünya siyasetini, finans kuruluşlarını ve medya organlarını gizlice kontrol ediyor. Bu iddialarda devlet başkanları, kraliyet ailesi üyeleri ve dünyaca ünlü isimler sık sık hedef alınıyor. Ancak reptilianların varlığına veya insanların arasına karıştığına ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

REPTILIAN TEORİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sürüngen benzeri varlıkların anlatıldığı hikayeler eski mitolojilere ve bilim kurgu eserlerine kadar uzansa da günümüzdeki reptilian komplo teorisi, İngiliz yazar David Icke'ın 1990'lı yıllarda ortaya attığı iddialarla yaygınlaştı. Icke, bazı dünya liderlerinin insan kılığına girmiş sürüngen benzeri varlıklar olduğunu ve insanlığı gizlice yönettiklerini öne sürdü.

GÖZLERİN ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ NEDEN REPTILIAN İDDİALARINA BAĞLANIYOR?

Reptilian teorisine inananlar, bazı siyasetçilerin ve ünlü isimlerin televizyon yayınlarında göz bebeklerinin dikeyleştiğini, yüz hatlarının anlık olarak değiştiğini veya ciltlerinde alışılmadık görüntüler oluştuğunu öne sürüyor. Bu tür görüntüler özellikle yakınlaştırılarak ve yavaşlatılarak paylaşılıyor. Ancak uzmanların dikkat çektiği dijital görüntü sıkıştırma hataları, ışık değişimleri ve düşük çözünürlük gibi etkenler, yüz ve gözlerde gerçekte olmayan şekil değişiklikleri varmış izlenimi oluşturabiliyor.

KRALİYET AİLESİ VE ABD BAŞKANLARI DA HEDEF ALINMIŞTI

Reptilian iddiaları geçmişte de birçok tanınmış isim üzerinden ortaya atıldı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sürüngen benzeri bir varlık olduğunu ileri süren paylaşımlar, 2022 yılında ölümünün ardından yeniden dolaşıma girdi. ABD'nin eski Başkanı Joe Biden hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı.

MAMDANI'NİN BASIN TOPLANTISIYLA TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Reptilian teorisi, 20 Kasım 2026'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Rikers Island cezaevi kompleksinin kapatılmasına ilişkin açıklaması sırasında kaydedilen görüntülerle yeniden tartışılmaya başlandı. Mamdani'nin arkasında duran lacivert takım elbiseli bir kişinin alışılmadık göz hareketleri yaptığı görüldü. Bazı kullanıcılar görüntünün yapay zekayla oluşturulmadığını savunurken, diğerleri kişinin reptilian olabileceğini iddia etti.