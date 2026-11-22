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Yurdun doğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin bugüne ilişkin tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların bazı illerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

21 İLE SARI KODLU UYARI

MGM'nin MeteoUyarı sisteminde 22 Kasım Pazar günü için sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Tunceli.

Günlük tahmin raporuna göre 18 ilde yağmur bekleniyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için ise gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da ise bölgenin güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Van'da yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel kuvvetli yağış uyarısı kapsamında bulunuyor. Doğu Akdeniz'in doğusunda da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 2 bin metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kayseri ve Sivas çevrelerinde de aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

RÜZGAR SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Güneyli yönlerden esecek rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek.

AKOM: İSTANBUL'DA YARIN LODOS FIRTINASI VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 21 Kasım tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor, yağış öngörülmüyor. Sıcaklığın 13 ila 16 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

AKOM, 23 Kasım Pazartesi günü kentte lodos fırtınasının etkili olacağını ve akşam saatlerinde yağış görüleceğini bildirdi. 24 Kasım Salı günü ise sıcaklıkların sert bir düşüşle 7 ila 12 dereceye gerilemesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da 16, Ankara'da 11, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 24 derece bekleniyor. Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'de sıcaklık 16 derece olacak. Erzurum'da sıcaklığın 7, Diyarbakır'da 15, Van'da 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı