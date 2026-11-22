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TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu 21 Kasım Cumartesi akşamı oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanırken, kaybeden takımdan Armağan haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak potaya girdi.

Anne yemekleri temasıyla ekrana gelen bölümde yarışmacılara Sibel Turnagöl, Yasemin Sakallıoğlu ve Kadir Ezildi konuk oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK NİLAY'IN OLDU

Takım oyununu kaybeden Muhammed, Armağan, Burçin ve Nilay bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâha geçti. Bu turdan galip çıkan Nilay, kendini güvenceye alarak son 11'e kalan yarışmacılar arasına girdi.

Geriye kalan Muhammed, Armağan ve Burçin ise dördüncü eleme adayını belirleyecek oylamaya çıktı. Milliyet'in aktardığına göre oylamada puanlar eşit çıkınca son sözü takım kaptanı Şükran söyledi; kaptan, Armağan'ın adını vererek potadaki son ismi belirledi.

POTADA DÖRT İSİM VAR

Armağan'ın da katılmasıyla eleme potası tamamlandı. Haftanın ilk eleme adayı Şükran, ikinci adayı Tolgahan, üçüncü adayı ise Şadi olmuştu. Böylece Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan eleme gecesinde yarışmada kalmak için mücadele edecek.

Armağan için hafta inişli çıkışlı geçti. 19 Kasım Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Armağan olmuş, o akşam yapılan takım oylamasının ardından Şadi potaya gönderilmişti.

MAVİ TAKIM HAFTAYI ÖNDE KAPATTI

17-21 Kasım haftasındaki dokunulmazlık oyunlarında üstünlük mavi takımdaydı. Cumartesi akşamki galibiyetten önce mavi takım iki, kırmızı takım bir oyun kazanmıştı; mavi takım haftayı böylece üç galibiyetle tamamladı.