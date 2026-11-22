Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ünlü oyuncu Büşra Develi, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında güzelliği ve kökeni hakkında yapılan yorumlarla karşılaştı. Altaylı, yakın dostu tarihçi Celal Şengör'ün yıllardır Türkiye'nin en güzel kadını olarak Develi'yi gösterdiğini anlattı. Sohbet sırasında Şengör'ün oyuncunun kökenine ilişkin düşüncesi de gündeme geldi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI BÜŞRA DEVELİ"

Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün Büşra Develi'ye duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:

" Celal Şengör'e göre Türkiye'nin en güzel kadını yıllardır Büşra Develi'dir. Başka bir şey demez. Celal, 'O Fransız, Türk değil' diyor."

Altaylı'nın açıklaması üzerine Develi, kendi kökenini merak ederek genetik test yaptırdığını söyledi.

Celal Şengör

"YÜZDE 74 GÜRCÜ ÇIKTIM"

Büşra Develi, test sonucunu açıklayarak "Kendi merakımdan gen testi yaptırdım, yüzde 74 Gürcü çıktım" dedi.

Ünlü oyuncunun açıklaması, Altaylı'nın aktardığı Celal Şengör yorumuyla birlikte sohbetin dikkat çeken anlarından biri oldu.