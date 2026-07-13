Erzurum'da Şifa Bahçesi ve Trüf Mantarı Projeleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzurum Şifa Bahçeleri ve Trüf Mantarı Envanter çalışmaları ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nce hayata geçirilen proje kapsamında Erzurum Şifa Bahçeleri'ne 2025 yılı ilkbahar ve sonbahar döneminde; 7 bin 435 adet lavanta, bin 190 adet kekik, 650 adet zufa otu, bin 700 adet adaçayı, 225 adet ekinezya, 320 adet karamürver, 110 adet melisa, 390 adet nane 72 adet kırlangıç otu fidanı olmak üzere toplam 15 bin adet fidan dikimi yapıldı.

Doğanın iyileştirici gücünü yakından tanımak ve geleceğe daha sağlıklı bir miras bırakmak adına Şifa Bahçeleri'nin kıymetli olduğunu dile getiren Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, "Bu bahçelerimizde yetiştirilen kekikten naneye, adaçayından lavantaya kadar birçok tıbbi ve aromatik bitki; hem sağlık alanında hem de kozmetikten gıdaya kadar pek çok sektörde önemli bir yere sahiptir. Her bir bitkinin taşıdığı öz, aslında toprağın bize sunduğu bir armağandır. Bizlere düşen görev ise bu armağanı en doğru şekilde değerlendirmek, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Aynı zamanda şifa bahçelerimiz, sadece üretim değil; eğitim, farkındalık ve araştırma açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır. Burada yapılacak çalışmalar, bilimsel projeler; ayrıca öğrencilerimizin ve toplumun doğayla bağını güçlendirerek sürdürülebilir yaşam bilincini destekleyecektir. Orman okulu projemiz içinde de yer alacak bir çalışma" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerle Şifa Bahçesi kuruldu

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Karakurt, "Erzurum Şifa Bahçeleri Projesini hayata geçirdik. Erzurum Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında; Erzurum Orman Fidanlık Şefliğimizde 1,5 dekarlık alanda Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle Şifa Bahçesi kurduk. Bu proje aslına bakılacak olursa bir farkındalık projesi. Burada amaç gıdadan, kozmetiğe, geleneksel ve tamamlayıcı tıptan, aromaterapiye kadar birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri Erzurum halkımıza tanıtmak ve diledikleri alanda kullanımlarına imkan vermek. Kuruluşunu yaptığımız Şifa Bahçesine; 2025 yılı ilkbahar ve sonbahar döneminde; 7 bin 435 adet lavanta, bin 190 adet kekik, 650 adet zufa otu, bin 700 adet adaçayı, 225 adet ekinezya, 320 adet karamürver, 110 adet melisa, 390 adet nane 72 adet kırlangıç otu fidanı olmak üzere; 15 bin adet fidan dikildi. 2026 yılı ilkbahar döneminde de; bin adet sarı kantaron, 500 adet koni çiçeği, bin adet oğul otu, 500 adet İstanbul kekiği fidanı olmak üzere toplam 3 bin adet fidan dikildi. İki yıl içerisinde Erzurum ve çevre illerimizde yaşayan vatandaşlarımız fidanlığımıza gelerek bu alanda yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik fidanlardan alarak kendi bahçe ve balkonlarında hatta cam kenarlarında yetiştiricilik yapacaklardır. Erzurum'a şifa ve doğal güzellik katacak bu bahçenin hem ilimize hem de Bölgemize hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

"İlk yapay trüf ormanını tesis ettik"

Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen trüf mantarı envanter çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Karakurt, "Trüf mantarı, bütün gelişimini toprak altında tamamlayan, patatese benzer yapısıyla siyah ve beyaz türleri bulunan, başta meşe ağaçlarının ve bazı çalımsı türlerin köküne bağlı olarak yaşayan, ekonomik değeri oldukça yüksek, yer altı mantarına verilen isimdir. Siyah trüf (Tuber melanosporum) beyazımtırak trüf (Tuber borchii) dahil 5 Trüf mantarı arama işleminde; meşe ve fındık gibi ağaç kökleriyle simbiyotik yaşayan ve toprağın 5-20 cm altında yetişen bu mantarları bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılır. Yasal olarak arama yapmak için yerelde Orman İşletme Müdürlüklerimizden izin alınması zorunludur. Trüf mantarları diğer mantarlarla kıyaslandığında, protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengindir. Güçlü aromaları ve ekonomik değerlerinin yüksekliğinden dolayı çok pahalı mantar türdür. Ülkemizde doğal olarak yetişmekte olup, çeşit ve kalitesine göre kilogramı 100 ila 750 Euro arasında değişmektedir. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Olarak; ilk yapay trüf ormanını tesis ettik" diye konuştu.

"Özel eğitimli köpeklerle arama işlemini yapıldı"

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde, ilk defa yapay trüf ormanı tesis edildiğini vurgulayan Karakurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Erzurum'un Aşkale ilçesi Cephanelik Ağaçlandırma sahasında 2,0 ha sahanın hazırlıklarını tamamlayıp, toplam bin 50 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca; Erzincan ili Refahiye ilçesi Damlaca köyü içerisinde 1,0 ha alanda 550 adet, Erzincan ili Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde de 1,0 ha alanda 550 adet olmak üzere, Erzincan ilinde de toplam 2,0 ha alanda bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduk. Trüf sahalarının envanter ve planlama çalışmalarını tamamladık. Envanter çalışmalarımız için 2025 yılında özel eğitimli köpeklerle arama işlemini yaparak; Erzurum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı; Erzurum Horasan ve İspir Orman İşletme Şefliklerinde toplam 19 bin 969 ha alanda envanter ve planlama çalışmaları tamamlanarak, yaklaşık 3 bin 500 kilogram trüf mantarı tespiti yapıldı. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı; Erzincan-Çayırlı-Kemah-Tercan ve Üzümlü Orman İşletme Şefliklerinde toplam 30 bin 992 ha alanda envanter ve planlama çalışmaları tamamlanarak, yaklaşık 6 bin 117 kilogram trüf mantarı tespiti yapıldı. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Refahiye-İliç ve Tekçam Orman İşletme Şefliklerinde toplam 62 bin 845 ha alanda envanter ve planlama çalışmaları tamamlanarak, yaklaşık 12 bin 500 kilogram trüf mantarı tespiti yapıldı. Bölge Müdürlüğümüzde ilk defa trüf mantarı satışı yaparak ekonomiye katkı sağladık. Envanter ve planlama çalışmaları tamamlanan 2024 yılından bu yana, toplamda bin 900 kilogram trüf mantarı satışı yaparak, Orman Genel Müdürlüğümüze tarife bedeli üzerinden 60 bin TL, ülkemiz ekonomisine ise yaklaşık 28 milyon 500 bin TL katkı sağladık." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı