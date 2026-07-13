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Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın "CHP'yi salın" dediği iddialarını yalanladı

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' dediği iddialarını yalanladı Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' dediği iddialarını yalanladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmanın ardından "Sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm" diyen Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında "CHP'yi salın" dediği yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Öyle bir cümle olmadı. Öyle bir şey söylemedi. Ki söylese dahi ben hoşgörüyle karşılarım." ifadelerini kullandı.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın cezaevi görüşmesinde 'CHP'yi salın' dediği iddiasını yalanladı.
  • Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmasının ardından destek için cezaevini ziyaret ettiğini söyledi.
  • Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' adlı gösterisindeki ifadeler nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında canlı yayınlanan özel röportajda, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmanın ardından destek vermek için harekete geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu arkadaşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm." dedi. Kılıçdaroğlu, kamuoyunda gündeme gelen "CHP'yi salın" iddiasını da yalanladı.

"SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından cezaevini ziyaret etme kararı aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olayı ilk duyduğumda bu arkadaşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm. Hakkında soruşturma açılınca da İstanbul'a geliyor. Orada protesto da edildim İşçi Partililer tarafından, sorun değil. Benimle aynı düşüncede olmasa bile hakkını ve hukukunu korumak zorundayım."

"'CHP'Yİ SALIN' DEMEDİ"

Canlı yayında, Deniz Göktaş'ın cezaevi görüşmesinde "CHP'yi salın" dediği yönündeki iddialar da Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Kılıçdaroğlu, "Öyle bir cümle olmadı. Öyle bir şey söylemedi. Ki söylese dahi ben hoşgörüyle karşılarım." ifadelerini kullandı.

"İNANÇLAR MİZAH KONUSU YAPILMAMALI"

Kılıçdaroğlu, ifade özgürlüğü ile dini değerlerin korunması arasında hassas bir denge bulunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dini duyguların istismarını doğru bulmam. Kişilerin inançları mizah konusu yapılmamalıdır. Ama siyasetçilerle ilgili ağır eleştiriler yapılabilir. Dünyanın her yerinde böyledir."

GÖKTAŞ HAKKINDAKİ SÜREÇ 

Komedyen Deniz Göktaş, YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki bazı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın ardından gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösteride yer alan sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Yurt dışından Türkiye'ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Göktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç komedyen savcılığın tutuklama talebi üzerine çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Her taraf kirlenmis, simdide bilgi kirliligi

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