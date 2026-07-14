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Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla, terör örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik yeni yaptırımlar devreye alındı. Karar kapsamında FETÖ/PDY ve DHKP/C ile iltisaklı olduğu belirtilen 6 kişi ile 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 6415 sayılı Kanun kapsamında 6 kişi ve 3 kuruluşun malvarlığını dondurdu.
  • Malvarlığı dondurulan kişi ve kuruluşlar FETÖ/PDY ve DHKP/C ile iltisaklı.
  • Suriye vatandaşı Omar Alwaki hakkındaki malvarlığı dondurma kararı kaldırıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla, terör örgütlerine finansman sağladığı değerlendirilen kişi ve kuruluşlara yönelik önemli kararlar alındı. 6415 sayılı Kanun kapsamında 6 kişi ve 3 kuruluşun malvarlıkları dondurulurken, bir isim hakkında daha önce verilmiş olan dondurma kararı ise resmen kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan 2026/1 sayılı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MALVARLIĞI DONDURULAN KİŞİ VE KURULUŞLAR

Karar kapsamında terör örgütleriyle iltisakı nedeniyle malvarlığı dondurulan kişi ve kurumların listesi şu şekilde:

FETÖ/PDY İltisaklı Kişiler ve Kuruluşlar

Hilal Kalyoncu 

Celil Kalyoncu 

Doğan Ertuğrul 

Kalyon INC (ABD merkezli kuruluş)

International Journalists Association e.V. (Almanya merkezli kuruluş)

Free Journalists Association (Avusturya merkezli kuruluş)

DHKP/C İltisaklı Kişiler

Ali Ercan Gökoğlu 

Zeliha Koyupınar

Erdal Gökoğlu 

BİR KİŞİ HAKKINDAKİ DONDURMA KARARI KALDIRILDI!

Aynı karar kapsamında, daha önce malvarlığının dondurulmasına karar verilen bir kişi hakkında ise bu kararın kaldırılmasına hükmedildi.

Malvarlığı dondurulması kararı kaldırılan isim Suriye vatandaşı Omar Alwaki oldu. 

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Alınan malvarlığı dondurma kararları, kanun gereği 48 saat içinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin onayına sunulacak. Hakkında dondurma kararı verilen kişilerin, mahkeme onayının ardından yasal süre içinde kararlara itiraz etme ve kaldırılmasını talep etme hakkı bulunuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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