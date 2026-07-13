Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

ABD'de haftalardır kamuoyunun karşısına çıkmayan Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell'ın sağlık durumuna ilişkin belirsizlik, sosyal medyada çok sayıda spekülasyona neden oldu. "Öldüğü", "yaşam destek ünitesine bağlandığı" ve "beyin ölümünün gerçekleştiği" yönündeki iddialar hızla yayılırken, deneyimli siyasetçi sessizliğini bozarak hastaneye kaldırılma nedenini ilk kez açıkladı. McConnell, iddiaların aksine hayatta olduğunu, tedavisinin sürdüğünü belirterek seçmenlerine dürüst bir mektup yayınladı.

41 YILDIR ARALIKSIZ SENATODA: YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Kentucky seçmenine seslenen McConnell, mektubunda tarihi kariyerine de vurgu yaptı. 1985 yılında göreve başlayan ve Kentuckyliler tarafından tam 7 dönem üst üste Senato'ya seçilen Cumhuriyetçi siyasetçi, 2026 yılı itibarıyla 41 yıldır aralıksız olarak ABD Senatosu'nda görev yapmaktadır. Eyaletin en uzun süre görev yapan senatörü unvanını elinde bulunduran McConnell, 2026 senato seçimlerinde ise yeniden aday olmayacağını dürüstçe ilan etti.

HASTANEYE KALDIRILMA NEDENİNİ VE RAPORUNU AÇIKLADI

Dört hafta önce evinde geçirdiği bir düşme sonucu kısa şüreli bilinç kaybı (baygınlık) yaşadığını ve acilen hastaneye kaldırıldığını söyleyen McConnell'ın durumu hakkında Başhekimlik Ofisi de resmi bir rapor yayınladı. Çok disiplinli uzman bir ekip tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmelerde herhangi bir kemik kırığı, kalp anormalliği, felç, tümör veya beyin kanaması tespit edilmediği vurgulandı.

HASTANEDE HAFİF ZATÜRRE GEÇİRDİ

Hastaneye yatışının hemen başında hafif bir zatürre vakası geliştirdiğini belirten deneyimli siyasetçi, bu durumun antibiyotik tedavisine hızla yanıt verdiğini ifade etti. Kendisinin "iyi bir hasta" olduğunu ve doktorların sözünden çıkmadığını belirten McConnell, bu olayın kök nedenini anlamak için akla gelebilecek her türlü tıbbi teste rıza gösterdiğini dile getirdi.

ÇOCUK FELCİ SONRASI HAREKET KISITLILIĞI ETKİLİ OLDU

Hakkındaki spekülasyonların büyümesi üzerine McConnell, eşi Elaine Chao ile rehabilitasyon merkezinde çekilmiş güncel bir fotoğrafını paylaşarak kuşağının bu tür fiziksel kırılganlıkları paylaşmakta tereddüt ettiğini itiraf etti. Çocukluk döneminde atlattığı çocuk felcinin (polio) kendisine ömür boyu süren bir hareket kabiliyeti ve denge sorunu miras bıraktığını belirten Senatör, yaşlandıkça bunu yönetmenin kolaylaşmadığını söyledi. Başhekimlik Ofisi de Senatörün yıl boyunca çocuk felci sonrası durumuna atfedilen birkaç düşüş daha yaşadığını doğruladı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE YOĞUN FİZİK TEDAVİ

Hastaneden taburcu edilerek bir rehabilitasyon merkezine sevk edildiğini duyuran ünlü siyasetçi, burada gücünü yeniden kazanmak için yoğun bir programa başladığını belirtti. Başhekimlik, Senatörün gelecekteki düşme risklerini azaltma stratejilerine odaklandığını ve yoğun fizik tedavi programına tam olarak katılabilmesi için tıbbi onay aldığını bildirdi.

EMEKLİLİK KARARINA RAĞMEN GÖREVİNİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Doktorlarının tavsiyesi üzerine henüz Senato'ya dönüp oy kullanamayacağını belirten McConnell, yasa çıkarma ve Kentucky ekibiyle yakından çalışarak eyalet işlerini uzaktan yürütmeye devam ettiğini söyledi. Ara dönem politikaları ve ödenek süreçleri için meslektaşlarıyla sürekli iletişimde olduğunu ekleyen Senatör, görev süresi sonundaki emeklilik kararının arkasında Senato işlerinin ağır talepleri karşısında dürüst olma arzusunun yattığını belirtti. McConnell, "Sizin adınıza tamamlamam gereken bitmemiş işlerim var ve beni seçtiğiniz görevi bitirme niyetindeyim" diyerek iddialara son noktayı koydu.