Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik başlatılan soruşturma, Ankara ile gözaltındaki Haluk Levent arasında karşılıklı açıklamalara sahne oldu.

Bursa'da gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunmuştu. Levent ayrıca, denetim talebiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a 15 gündür her gün mesaj attığını ancak hiçbir yanıt alamadığını iddia etmişti.

BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: DENETİMLER GELİŞİGÜZEL MESAJLARA GÖRE YAPILMAZ

Haluk Levent'in bu iddiaları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Levent’in adını doğrudan anmadan kurumsal işleyişi hatırlatan Turan, bakanlık denetimlerinin kişisel taleplerle veya telefon mesajlarıyla yönlendirilemeyeceğini vurguladı.

Bülent Turan, Türkiye’deki derneklerin tabi olduğu denetim mekanizmasını şu sözlerle özetledi: "Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır."

“BIRAKALIM, KARARI, SOSYAL MEDYA DEĞİL, YARGI VERSİN"

Sivil toplum alanının demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Turan, soruşturmanın seyrine ilişkin sosyal medyada yürütülen tartışmalara da değindi. Açıklamasını net bir hukuki vurguyla tamamlayan Turan, "Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin" diyerek hukuki sürecin beklenmesi gerektiğine işaret etti.

Turan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com