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Kılıçdaroğlu'ndan "Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?" sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?' sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu'ndan 'Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?' sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı
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CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma ve operasyon karşısında neden sessiz kaldığı sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soru karşısında uzunca bir süre bekledikten sonra duraksamasını bozarak tek cümle ile “Kuşkularım vardı” yanıtını verdi. Devamında yargı sürecine işaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının kendilerini hukuk önünde aklayacaklarına inandığını belirterek, "Beraat edip gelecekler, ben de onları kucaklayacağım" dedi.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi operasyonuyla ilgili sessiz kalmasının nedenini 'kuşkularım vardı' sözleriyle açıkladı.
  • Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 30 kişi 'suç örgütü kurma', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.
  • Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yargıda kendilerini savunacağını ve beraat edeceklerine inandığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “NEDEN SESSİZ KALDINIZ?” SORUSUNA YANIT

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında bu gelişmeyle ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi.  Operasyon karşısında neden sessiz kaldığı sorulan Kılıçdaroğlu, soru karşısında önce uzunca bir süre bekledikten sonra duraksamasını bozarak tek cümle ile “Kuşkularım vardı” dedi.

“BERAAT EDİP GELECEKLER, BEN DE ONLARI KUCAKLAYACAĞIM”

Açıklamasının devamında yargı sürecini işaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının kendilerini hukuk önünde aklayacaklarına inandığını belirterek şunları söyledi: "Ayrıntıya girmeyeyim. Belediye başkanlarımız gidip yargıda kendilerini savunacaklar. Beraat edip gelecekler, ben de onları kucaklayacağım. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendimi farklı bir yere koymuş olurum. Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim, orada bir çalışan da değilim. Böyle bir operasyon yapılıyor. Belediye başkanımız kendisini savunacaktır, belgelerini ortaya koyacaktır. Belediyede görev alıyorsanız belediye başkanlarının tümüyle ilgili soruşturmalar açılır, şikayetler, ihbarlar, bunlar olağandır."

Kaynak: Haberler.com
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