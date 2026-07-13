Macaristan'da Parlamento, Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini kabul etti

Macaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini kabul etti.

Macaristan basınındaki haberlere göre, parlamentoda bugün Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresini sona erdirecek hükümleri de içeren anayasanın 17'nci değişiklik paketi görüşüldü.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, parlamentoda yaptığı konuşmada, düzenlemenin eski Başbakan Viktor Orban döneminde oluşturulan siyasi ve kurumsal yapıyı tasfiye etmeye yönelik reform sürecinin önemli bir adımı olduğunu belirterek, "Bu anayasaya dokunmamak Macar ulusuna ihanet olurdu." dedi.

Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok'un anayasa değişikliğini beş gün içinde imzalamaması halinde parlamento tarafından hakkında görevden alma sürecinin başlatılacağını vurguladı.

Anayasanın 17'nci değişiklik paketi, 199 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 139 kabul ve 6 ret oyuyla kabul edildi. Muhalefetteki eski Başbakan Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri oturumu ve oylamayı boykot etti.

Anayasa değişikliğinde, Sulyok'un görev süresinin toplumun kendisine duyduğu "ciddi güven kaybı" nedeniyle sona erdirileceği belirtildi.

Değişiklik kapsamında, Anayasa Mahkemesi üyeleri için de yeniden 70 yaş sınırı getirilecek.

Orban'a yakın isimlerden biri olarak görülen Anayasa Mahkemesi Başkanı ve eski Başsavcı Peter Polt ile 70 yaşını aşmış üç Anayasa Mahkemesi üyesinin görevleri, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden iki ay sonra sona erecek.

Değişiklikle ayrıca milletvekilleri için en fazla 12 yıllık görev süresi sınırı getiriliyor. Buna göre, üç dönem veya toplam 12 yıl milletvekilliği yapan kişiler, bir sonraki parlamento seçimlerinde yeniden aday olamayacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi öngörülüyor.

Başbakan, göreve başladıktan sonra Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırmıştı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini belirtmişti.

Sulyok'un istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından Magyar, 5 Temmuz'da, mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını da içeren bir anayasa değişikliği teklifini Meclise sunmuştu.

Orban liderliğindeki Fidesz, mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını öngören anayasa değişikliği teklifini protesto etmek amacıyla başkent Budapeşte'de gösteri düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Sulyok, düzenlemenin demokratik ilkelere uygunluğunun incelenmesi amacıyla Venedik Komisyonu ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Macaristan'da genel seçimleri büyük farkla Tisza kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisinde 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda, Magyar yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Viktor Orban iktidarına son vermişti.