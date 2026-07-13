Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye Olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğunun belirlendiği, Ankara merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 27 şüphelinin adreslerine yönelik 13 Temmuz 2026 günü saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunmaları nedeniyle yakalanamadıkları, söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

F-16'LAR KAZA BÖLGESİNDE UÇMUŞ

Soruşturmaya ilişkin çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Kazanın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında iki F-16 ve bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında uçuşlar gerçekleştirdiği belirlendi.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN AYAĞI KIRIK, ÖLMEDİ"

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri D.Ö.'nün emniyete geçtiği bilgi notunda da çarpıcı detaylar yer aldı. Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı notta belirtildi.

HELİKOPTERDEKİ ÖNEMLİ CİHAZLARI SÖKMÜŞLER

Helikopter düştükten sonra bir grup askerin görevli olmadıkları halde kaza yerine gittikleri, GPS ve karakutu gibi helikopterdeki önemli cihazları söktüğü belgelerle kanıtlandı. Sivil kaza kırım ekibinin hazırladığı 31.03.2009 tarihli ilk tutanağında, helikopterdeki cihazların söküldüğü bilgisi yer alırken, 15.04.2009 tarihli ikinci tutanakta ise yağışlı hava nedeniyle cihazların hemen alınması gerektiğinin belirtildiği görüldü.