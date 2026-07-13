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Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih
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Beşiktaş, Arsenal forması giyen Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar

Beşiktaş, transfer dönemine damga vuracak dev bir hamleyle Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferini bitirdi. 

BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON

Hem İngiliz kulübü hem de tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferi resmiyete dökmek ve oyuncuya eşlik etmek üzere yarın Belçika'ya gidecek. Adalı ile birlikte yola çıkacak olan Leandro Trossard'ı taşıyan uçağın, yarın akşam saat 20.30 sularında İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı formayı giymek için gün sayan 31 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusuyla uzun vadeli bir anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ın Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması ve transferin kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Dünyaca ünlü yıldız derken dalgamı geçiyorsunuz yoksa ironimi yapıyorsunuz. Siz dünya yıldızı kimdir kimlerdir bilirmisiniz, zannedersem çok gençsiniz tecrübesizsiniz.

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