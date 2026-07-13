Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 47, kamu mahrem izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 33, haklarında yakalama kararı bulunan ve il genelinde adresleri tespit edilen 9 firari örgüt üyesi ile örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüt toplantılarını düzenlediği, örgüt sorumlusuyla birlikte hareket ettiği ve mahrem imamın bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdiği yönünde rapor bulunan aktif emniyet personeli 70 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca örgütsel haberleşmede kullanılan ByLock isimli kripto mesajlaşma uygulamasını kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Toplam 205 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 166 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı