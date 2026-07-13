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3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi

3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi Haber Videosunu İzle
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
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İstanbul Fatih'teki Kapalıçarşı'da 3 bin TL'ye ekmek arası döner satan işletmenin videolarının sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Denetimlerin ardından işletmeye para cezası kesildi.

  • İstanbul Fatih'teki Kapalıçarşı'da bir işletme, ekmek arası döneri 3.000 TL'ye satarken görüntülendi.
  • Ticaret Bakanlığı denetiminde, işletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satıldığı tespit edildi ve 4 ürün için haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi.
  • İşletmeye, 12 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da bir işletmenin ekmek arası döneri 3 bin TL’ye sattığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kısa sürede yayılan videoların ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçerek söz konusu işletmede fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

CEZADAN KURTULAMADILAR

Yapılan incelemelerin ardından, piyasa gerçeklerine uymayan astronomik fiyat politikası ve etiket usulsüzlükleri nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı. Bakanlık yetkilileri, özellikle turistik bölgelerde tüketicileri mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde;

İşletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Cübbesi ve fakat kalbi şeytanlaşmış. Bence dükkânına mühür vurulması lazım.

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