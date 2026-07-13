Haberler

Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin Haber Videosunu İzle
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi. Levent "Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" dedi.

  • Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Levent, kişisel borç-alacak ilişkilerinin Ahbap ile ilişkilendirilmemesini istedi.
  • Levent, ileride yapacağı açıklamalarla 'asıl bombayı' açıklayacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, X hesabından kamuoyuna yönelik ilk açıklamasını yayımladı.

Levent, paylaşımında gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attığını ve son 15 gündür de aynı konuda her gün mesaj göndermeye devam ettiğini belirtti. Ahbap Derneği'nin kişisel borç-alacak ilişkileriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını öne süren Levent, derneğin deprem sürecinden bugüne kadar tüm faaliyetlerinin denetlenmesini istediğini ifade etti.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. 

"KİŞİSEL BORÇ-ALACAK İLİŞKİLERİMİ AHBAP İLE İLİŞKİLENDİRMEYİN"

Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

"YAKINDA HAYRETLER İÇERİSİNDE KALACAKSINIZ"

Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

"ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK"

Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

Kaynak: Haberler.com
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı

Gözaltı sırasında üzerinde bulundu! Soruşturmanın seyri değişiyor
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı

Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltındakilerin çoğu aynı meslekten
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEmrah Cınar:

b planı hazır diyo... ama devletttt yemezzzzz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail_gs21:

dedi, ve malum kitle hemen inandı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSogun Nn:

arkadaş dalga mı geciyor anlamadım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMental Power:

Azerbaycan da yapılan Uluslararası bir gösterinin(baya bir katılım vardı) sahnesinde Filistin-İsrail savaşı hakkında İsrail'in haksız olduğunu dile getirdikten sonra ilk basta mide kanaması sonrasında bunlar olmaya başladı tesadüf mü bilemiyorum?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

işine bak en baştan biliyordum zerre yardım yapmadım yapmam da devlet sahip çıktı depremzedelere vatandaşlar kendi isteğiyle yaptılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı

Van Gölü'nde seviye yükseldi su altında kaldı: Binlerce yılda oluşuyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım

Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, Saadet Partisi liderine 'evet' dedi

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, o lidere "Evet" dedi
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu

Haluk Levent hazırlanıyormuş! İşte tır garajında yakalanmasının nedeni
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı

19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık mirasını bakın kime bıraktı