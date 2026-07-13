Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, X hesabından kamuoyuna yönelik ilk açıklamasını yayımladı.

Levent, paylaşımında gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attığını ve son 15 gündür de aynı konuda her gün mesaj göndermeye devam ettiğini belirtti. Ahbap Derneği'nin kişisel borç-alacak ilişkileriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını öne süren Levent, derneğin deprem sürecinden bugüne kadar tüm faaliyetlerinin denetlenmesini istediğini ifade etti.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar.

"KİŞİSEL BORÇ-ALACAK İLİŞKİLERİMİ AHBAP İLE İLİŞKİLENDİRMEYİN"

Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

"YAKINDA HAYRETLER İÇERİSİNDE KALACAKSINIZ"

Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

"ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK"

Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

Kaynak: Haberler.com