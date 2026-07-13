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Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz

Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı yeniden başlatan açıklamayı resmen yaptı. Trump, "Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da kartların yeniden karılmasına yol açacak ve dünya piyasalarını ateşe atacak açıklamayı yaptı. Trump, küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın yeniden ablukaya alınacağını açıkladı.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Söz konusu askeri kuşatmanın ticari şartlarını da açıklayan Trump, boğazı kullanacak tüm gemilerin bundan sonra yüzde 20 oranında bir kesintiye tabi tutulacağını aktardı.

"HER GEÇİŞTEN YÜZDE 20 PAY ALACAĞIZ"

Trump açıklamasında şunları söyledi: "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsa da olmasa da açık kalacaktır. Sadece İran gemilerinin veya müşterilerinin giriş-çıkışını engellediği için bu adı verdiğimiz İran ablukasını eniden uygulamaya koyuyoruz. Diğer tüm ülkeler, boğazı adil ve açık bir şekilde kullanacaktır. ABD, şu andan itibaren "Hürmüz Boğazı'nın muhafızı" olarak bilinecektir; ancak adalet gereği ve bu sıfatla, Dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesinde güvenlik ve emniyet sağlama görevini yerine getirmek için gereken her türlü masrafa karşılık, taşınan tüm kargolar üzerinden yüzde 20 oranında bir geri ödeme alacaktır. Süreç ve yapılanma derhal başlayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

İRAN: İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump'ın gündem yaratan açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği İran'dan, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde bir yanıt geldi. Açıklamada, "ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak" ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA NOKTADA PATLAMA SESLERİ

Öte yandan; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu.

İran ordusu ise bu saldırılara karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı saldırılar başlattı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, İsfahan'a bağlı Nain ilçesinde ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı saatlerde Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde de ABD saldırılarında 1 güvenlik mensubu hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Bu adam iyice çıldırdı Dualarımız İran için

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Haber Yorumlarıati yakar:

Gerçek şu ki güçlü devletlerin suçları cezasız kaldıkça, hukuk yalnızca güçsüzlere uygulanan bir sopaya dönüşüyor. Trump’ın yaptığı yalnızca İran’a saldırmak değildir; uluslararası hukuku, diplomasi ihtimalini ve insanlığın ortak geleceğini bombalamaktır. Dünya susarsa Trump kendisini şerif sanmaya devam eder. Oysa tarih, kendini dokunulmaz görenlerin sonunda yalnızca enkaz, nefret ve utanç bıraktığını defalarca göstermiştir.

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