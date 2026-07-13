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Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi

Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi
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Turnuva başında Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen N'Golo Kante, şu ana kadar FIFA 2026 Dünya Kupası'nda süre alamadı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın yıldız isme turnuva sonuna kadar forma vermeyi düşünmediği belirtildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, Fransa Milli Takımı'nda N'Golo Kante krizi yaşanıyor. 

DÜNYA KUPASI'NDA SÜRE ALAMADI

Turnuva öncesinde Horozlar’ın orta sahadaki en güvenilir ve en önemli kozlarından biri olarak gösterilen tecrübeli yıldız N'Golo Kante, şu ana kadar oynanan mücadelelerde bir dakika bile süre alamadı.

DESCHAMPS OYNATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın bu şaşırtıcı tercihi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fransız basınından sızan iddialara göre; Deneyimli teknik adamın, taktiksel planları doğrultusunda Kante’ye turnuvanın geri kalan kısmında da kesinlikle forma vermeyi düşünmediği belirtildi. Deschamps'ın orta sahada daha farklı dinamiklere sahip oyunculara yöneldiği ve Kante'yi tamamen alternatif planların dahi dışında bıraktığı dile getirildi. 

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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