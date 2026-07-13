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Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı

Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
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U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörü Veli Kavlak, görevinden ayrıldığını açıkladı. Kavlak, Avusturya pasaportu taşıması ve alınan skorlar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi halindeydi.

  • Veli Kavlak, U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.
  • Kavlak, U18 takımıyla çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 1.00 puan ortalaması yakaladı.
  • Kavlak, hem performansı hem de Avusturya pasaportu taşıması nedeniyle eleştiriliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Veli Kavlak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

''GELECEKTE BAŞARILAR DİLİYORUM''

Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yürüttüğüm U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevimden, kendi isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca şahsıma duyulan güven ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk futboluna ve Ay-Yıldızlı formaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kariyerime aynı inanç, kararlılık ve heyecanla devam edeceğim.  Türkiye Futbol Federasyonu’na ve tüm Milli Takımlarımıza gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Futbolculuk kariyerine Rapid Wien’de başlayan ve Beşiktaş’ta sonlandıran Kavlak, antrenörlük yolculuğuna da Rapid Wien’de altyapı yardımcı antrenörü olarak başladı. 2024-2025 sezonunda Beşiktaş U19 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Ocak 2026’da ise Türkiye U18 Genç Milli Takım’ın başına getirildi. Kavlak, U18 takımıyla çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 1.00 puan ortalaması yakaladı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Veli Kavlak, hem performansı hem de Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya pasaportu taşıması eleştirilerin hedefindeydi. Bazı futbolseverler, sık sık yabancı pasaportlu bir ismin milli takım altyapısında görev almasına karşı olduğunu dile getiriyordu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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