Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor

Türk futboluna yönelik sert eleştirileriyle büyük ses getiren spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı. Çilingiroğlu, eski dönem yöneticileriyle kıyaslama yaparak Hacıosmanoğlu'nun dil becerisine dikkat çeken ifadeler kullandı.

''DAHA TÜRKÇE KONUŞAMIYOR''

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan erken bir şekilde elenmesini eleştiren Çilingiroğlu, geçmişten örnekler verdi. 1976 yılında babası ve Ali Şen'in Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Çilingiroğlu, ''Ali Şen dediğin adam yedi lisan konuşuyordu, şimdiki daha Türkçe konuşup açıklama yapamıyor.'' dedi.

''BUNLARI HİÇ DÜŞÜNEN VAR MI?''

Sözlerine devam eden Çilingiroğlu, TFF'nin UEFA'da temsilcisi olmamasını hatırlatarak, ''Türkiye'nin UEFA veya FIFA nezdindeki temsilcisi kim? niye yok? Niye temsil edilmiyoruz? Yani temsil edilmemiz gerekmiyor mu? Mesela bu dünya kupasına El Salvador'dan hakem geliyor. Türkiye'den gelmiyor. Bizim temsil edilmemiz gerekmez mi? Mesela bunları hiç düşünen var mı? Hiç yani düşündünüz mü Türkiye'yi kim temsil ediyor? Bu UEFA'da ihtiyacımız mı yok acaba? 'Futbol asla futbol değildir' dediğimiz bir ortamda bizi temsil etmesi gerekmez mi ya?'' şeklinde konuştu.