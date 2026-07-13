Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, gurbetçilerin Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla uygulamada değişikliğe gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık" diyerek uygulamada yapılan değişiklikleri duyurdu.

Yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre uygulamadaki değişikler söyle sıralandı:

Daha önce sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin verilen uygulama, bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişilerin de aracı kullanmasına imkan sunuyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi ile yabancı araç sahiplerinin, Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde, karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunlarının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

ALTSOY VE ÜSTSOY İÇİN YENİ KOLAYLIK

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları; araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba (üstsoy) ile çocukları ve torunları (altsoy) tarafından kullanılabilecek.

ARAÇ SAHİBİNİN BULUNMASI HALİNDE KULLANIM İMKANI GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra, acil durumlarda araç, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkan sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı