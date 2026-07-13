Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız

ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor. İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştiriyor.

Ateşkes peş peşe saldırılarla sona ererken, ABD Başkanı Trump yeni bir açıklamada bulundu. Hürmüz'de kontrolün ABD'ye geçeceğini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" ifadelerini kullandı.

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

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