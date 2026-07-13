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Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız

Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız Haber Videosunu İzle
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
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ABD-İran arasındaki müzakere süreci adeta yılan hikayesine dönerken, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" dedi.

ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor. İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştiriyor.

Ateşkes peş peşe saldırılarla sona ererken, ABD Başkanı Trump yeni bir açıklamada bulundu. Hürmüz'de kontrolün ABD'ye geçeceğini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" ifadelerini kullandı. 

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

o zor biraz atma şaban

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Haber YorumlarıUğur Onur Onur:

tarraammm ne anlamı kaldi

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Haber Yorumlarısinan ay:

İRAN ücret alacağız deyince siz dtünüzü yırtıyordunuz

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