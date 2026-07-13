Haberler

Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı Haber Videosunu İzle
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasının ardından harekete geçti. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nı ve güneybatısındaki Kral Halid Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu. Abha Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

  • Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı.
  • Suudi yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Abha Uluslararası Havalimanı'nı sivil uçuşlara geçici olarak kapattı.
  • Saldırı, Husilerin Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasının ardından misilleme olarak gerçekleşti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısından sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'a misilleme yaptı. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile güneybatısındaki stratejik Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırıların ardından Suudi yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Abha Uluslararası Havalimanı'nı sivil uçuşlara geçici olarak kapattı. Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek füzelere müdahale etmeye başladı. Bölgede askeri alarm durumuna geçilirken, yaşanan bu son karşılıklı hamleler iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

NE OLMUŞTU?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı. Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Adamlar fakir ama para sahiplerine kök söktürüyor ..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTunç Tunçelli:

iran fakir değil halkı fakir olabilir.devlet olarak çok varlıklı.petrolleri var

yanıt2
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da

Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu

Bir çanta uğruna canından oldu! Acı haber Uzungöl'den geldi

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray için İstanbul'da!
Dilan Çıtak Manifest kızlarına savaş açtı, altından başka hesap çıktı

Manifest'i hedef alan ünlü ismin sözleri eski defterleri açtırdı!

TFF, Bölgesel Amatör Lig'in ismini değiştirdi

Yeniliği TFF duyurdu: Ligin adı değişti
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım