Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısından sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'a misilleme yaptı. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile güneybatısındaki stratejik Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırıların ardından Suudi yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Abha Uluslararası Havalimanı'nı sivil uçuşlara geçici olarak kapattı. Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek füzelere müdahale etmeye başladı. Bölgede askeri alarm durumuna geçilirken, yaşanan bu son karşılıklı hamleler iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

NE OLMUŞTU?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı. Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.