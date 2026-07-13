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Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
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Özellikle Kahramanmaraş depremleri zamanında Ahbap'a büyük destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent'in Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu, "Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı, insanlar Kızılay’a vermedi. Götürdü ona verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP’de değil. Türkiye’nin genelinde, bürokraside arınma olmalı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Haluk Levent’in Ahbap’a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Çok şaşırdığını belirten Kılıçdaroğlu, deprem döneminde vatandaşların Kızılay yerine yardımlarını Ahbap’a teslim ettiğini hatırlattı.

tv100 yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı, insanlar Kızılay’a vermedi. Götürdü ona verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP’de değil. Türkiye’nin genelinde, bürokraside arınma olmalı."

Kaynak: Haberler.com
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