Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Haluk Levent’in Ahbap’a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Çok şaşırdığını belirten Kılıçdaroğlu, deprem döneminde vatandaşların Kızılay yerine yardımlarını Ahbap’a teslim ettiğini hatırlattı.

tv100 yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı, insanlar Kızılay’a vermedi. Götürdü ona verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP’de değil. Türkiye’nin genelinde, bürokraside arınma olmalı."

Kaynak: Haberler.com