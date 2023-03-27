Ak Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. Ak Parti milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, Ak Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, Ak Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar Ak Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesini araştırdı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ak Parti aday adayları isim listesinde kimler var. İŞşte, il il Ak Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi ve detaylar….

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, Ak Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi!

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BERAT ALBAYRAK

NURETTİN CANİKLİ

MUSTAFA ATAŞ

EROL KAYA

VEDAT DEMİRÖZ

RAVZA KAVAKCI KAN

OSMAN BOYRAZ

İSMET UÇMA

MİHRİMAH BELMA SATIR

AHMET BERAT ÇONKAR

HULUSİ ŞENTÜRK

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

EYÜP ÖZSOY

SERKAN BAYRAM

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AZMİ EKİNCİ

HURŞİT YILDIRIM

ALİ SEVİNÇ

TUĞBA ERCAN

SABRİ BALAMAN

ESMA ERSİN

MUSTAFA MİCAN

AHMET ÖZDİNÇ

İBRAHİM İLCİ

SEMANUR KOÇAL

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

FEYZULLAH TUNA

FUAT KİNSİZ

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

SİNEM DEMİR

MUHAMMET ALİ KUMRU

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

OKTAY TAN

İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

VOLKAN BOZKIR

ABDULLAH GÜLER

HASAN TURAN

SERAP YAŞAR

AZİZ BABUŞCU

ŞİRİN ÜNAL

CANAN KALSIN

AHMET HAMDİ ÇAMLI

MARKAR ESEYAN

MUSTAFA DEMİR

İFFET POLAT

İBRAHİM YASİN KIRICI

SALİH ÇAKIR

AYŞE BÖHÜRLER

SUNA TARHAN

AHMET HAMDİ GÖRK

HACI MEHMET BAYKURT

MUSTAFA ARABUL

BEYZA SINDIRAÇ

SERKAN HASER

AHMET YILDIZ

EMİNE ÇAKIR

HAMZA KULAKSIZ

SEVDE SENA DAĞLI

ENES KAŞKAŞ

HALİL POYRAZ

İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ

MEHMET MUŞ

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

MEHMET DOĞAN KUBAT

TÜLAY KAYNARCA

HALİS DALKILIÇ

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

NEVZAT ŞATIROĞLU

ZAFER SIRAKAYA

RÜMEYSA KADAK

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MUSTAFA YENEROĞLU

ERKAN KANDEMİR

ŞAMİL AYRIM

ALEV DEDEGİL

YILDIZ SEFERİNOĞLU

ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

MÜRTEZA ZENGİN

AYHAN OĞAN

HAŞİM TAŞKIRAN

RUKEN KİLERCİ

RASİM ERDOĞMUŞ

HATİCE BOZDAĞ

MEHMET UMUR

OYA EREN

BÜLENT DURGUN

ZEHRA ERCAN

ALİ ÇEZİK

HASENE ÇAPAR

SEDAT SAYIMOĞLU

CAHİT KESKİN

SİNAN KARŞIYAKA

HAYRİYE KUZU

MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

MÜNİR EREN

AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

1. Mustafa Şentop

2. Mustafa Yel

3. Çiğdem Koncagül

4. Süleyman Kozuva

5. Ayşe Doğan

6. Mestan Özcan

7. Gökhan Diktaş

8. Ahmet Aygün

9. Akın Yılmaz

10. Nihal Erdoğan Köşdere

11. Ercan Üçel

12. Ali Çetin

13. Mustafa Keskin

14. Kamil Çetintaş

15. Hakan Sunal

16. Engin Tekin

17. Necla Cimşir

18. Tuğçe Bozdoğan

19. Engin Gül

20. Mustafa İnci

21. Recep Bıyık

22. Necmi Yıldırım

23. Kerim Atalay

24. Murat Yıldız

25. Fadime Erşahin

26. Anılcan Çolak

27. Burcu Şık

28. Mehmet Şık

29. Beste Emre Güngör

30. Müge Yıldız Topak

31. Faruk Özberk

32. Defne Gezer

33. Hayrettin Çetinkaya

34. Mutlu Acar

35. Ramazan Karadeniz

36. Salih Pirbudak

37. Sedat Güner

38. Serkan Yeşil

39. Abdullah Öge

40. Kenan Akagündüz

41. Av. Cem Karaca

42. Cengiz Hamitoğlu

43. Ahmet Burak Kabaklı

44. Atakan Danış

45. Fikret Özer

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

ABDULKADİR ÇELİK

AHMET NALBAND

AHMET PALABIYIK

ALİ KESGİN

ALİ YENİLMEZ

ALİHAN KALFA

ALPER DANİŞ ÇANKAYA

AYNİL YAVAŞ

AYŞE NEVİN SERT

BİLAL DEMİR

BURAK ÇULHACIK

CEYLAN ŞENOL ÇETİNOL

DERYA ÖZTÜRK AYDIN

DURSUNALİ YILDIZ

ELİF NUR İNAN

EMİNE KÜBRA DİNDAR

DEMİRAY

ENDER GÖK

FATİH KATIÖZ

FATİH MEHMET FÜZÜN

FİSUN KUMBARACI

GÜZİDE İÇEN KASAP

HALİL İBRAHİM CENGİZ

HAMZA ONUR KARA

HAMZA ŞAHİN

HASAN SAĞAT

HATİCE GÖZETEN

HATİCE YELİZ SİPAHİ

HİDAYET SARI

HÜLYA GEZER

HÜSAMETTİN GÜLER

HÜSEYİN ÖĞÜT

İSMAİL BİLEN

KEMAL BARLIK

MAHİR SEVİNÇ

MALİKE ULUDAĞ

MEHMET ALİ ÖZKAN

MEHMET KOCAMAN

MEHMET SÜLÜN

MURAT BAYBATUR

MUSA DOĞRUL

MUSTAFA ÇALIŞIR

MÜJDAT ŞERAN

MÜRŞİT GEDİZLİ

ORHAN GÜZEL

OZAN ERDEM

ÖMER AKAR

ÖMÜR TÜRKMENOĞLU

REMZİ ŞEKERCİ

SAMED ZENGİNOĞLU

SEDAT ÇETİNKAYA

SEMRA KAPLAN KIVIRCIK

SERKAN EREN

SÜREYYA SAKINÇ

ŞERİF YILMAZ

ŞEVKİ YILDIRIM

ŞULE UYGUR

TAMER AKKAL

UĞUR AYDEMİR

ÜNAL KAYA

YAKUP ATEŞ

YASEMİN ARAS

YAŞAR DEMİREL

ZEKERİYA KAYA

ZEKİ BARAN TOPRAK

ZÜLFİKAR GÜRCAN

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

1: Abdurrahman Sarı

2: Ahmet Özdemir

3: Ahmet Özdemir (2. sıradakinden farklı)

4: Ahmet Sinan Gökşen

5: Ahmet Şekerli

6: Ahmet Yılmazcan

7: Ali Çevik

8: Ali Kılınç

9: Ali Palta

10: Ali Ünsal

11: Alper Arslan

12: Arap Can Arslankaya

13: Avni Doğan

14: Ayfer Çerçi

15: Ayhan Küçük

16: Aysel Acar

17: Ayşe Kılıç

18: Bekir Kılıç

19: Bekir Söyler

20: Bekir Tarık Yiğit

21: Burhan Birlikbaş

22: Cahit Küçükönder

23: Celalettin Güvenç

24: Cuma Solak

25: Cüneyt Doğan

26: Devlet Gürocak

27: Ebrar Çoban

28: Ejder Okumuş

29: Emel Duman

30: Ender Umut Papuççu

31: Eray Şenay

32: Esra Bolat

33: Eyyup Paçacı

34: Fatih Arpacık

35: Fatih Topaktaş

36: Feyzullah Eren Aşçı

37: Feyzullah Tecirli

38: Güleser Keleş Ermurat

39: Gülşen Arslanhan

40: Gülizar Daşo

41: Habibe Öçal

42: Hakan Dereli

43: Harun Demir

44: Harun Yerhan

45: Hasan Gezginç

46: Hatice Kübra Ergin Kandilcik

47: Hüdanur Akbaba

48: İbrahim Ersoy

49: İbrahim Kaya

50: İdris Tezcan

51: İsmail Safi

52: Kadir Şahin

53: Kadriye Kırdök

54: Kamuran Gaziüstünel

55: Koray Kıraç

56: Köksal Şakalar

57: Mahir Çevik

58: Mahmut Arık

59: Mahmut Toğuz

60: Mahmut Yardımcıoğlu

61: Mehmed Faruk Çetin

62: Mehmet Akif Dağlı

63: Mehmet Akif Demir

64: Mehmet Ceviz

65: Mehmet Cihat Sezal

66: Mehmet Demir

67: Mehmet Fındık

68: Mehmet İlik

69: Mehmet İlker Çitil

70: Mehmet Nurdağı

71: Mehmet Şahin

72: Mesut Kurt

73: Muhammet Kılıç

74: Murat Özdemir

75: Mustafa Çiçek

76: Mustafa Çimen

77: Mustafa Evliya

78: Mustafa Kemal Hançerli

79: Muzaffer Çaylı

80: Muzaffer Taşçı

81: Necati Selvitop

82: Nejdet Yüce

83: Nursel Reyhanlıoğlu

84: Nursi Çeleğen

85: Oğuzkan Güzel

86: Osman Söyler

87: Ökkeş Arslan Şerefoğlu

88: Ökkeş Koyunlu

89: Ömer Oruç Bilal Debgici

90: Ömer Vanlı

91: Özlem Özcan

92: Rabia Akçakaya

93: Ramazan Gürbak

94: Seda Kanat

95: Seher Palalı

96: Seher Yağcı

97: Serdar Salih Çiçekçi

98: Sezai Kurtaran

99: Sultan Ünal

100: Şaban Tekelek

101: Şule Boynueğri

102: Tuba Köksal

103: Turna Polat

104: Türk İslam Karakoç

105: Ülkü Eren

106: Üzeyir Kızılseki

107: Veli Böke

108: Vural Seven

109: Yahya. Yalçıntürk

110: Yakup Arslan

111: Yakup Hamdi Bozdağ

112: Yasemin Yaman Bayazıt

113: Yavuz Selim Kütükçü

114: Yemliha Ekici

115: Yunus Köse

116: Yunus Şahan

117: Zafer Gök

118: Zeynep Sarı

119: Abdullah Akkoyun

120: Davut Beşen

121: Emin Tanın Telbisoğlu

122: Fatih Mehmet Erkoç

123: Hakan Kısakürek

124: Hasan Erdoğan

125: Hatice Şekkele

126: Metin Doğan

127: Remile Cengiz Özkan

128: Sıddık Nadar

129: Ümmüz Birtek

AKPARTİ GAZİANTEP ADAY ADAYLAR

ABDULKADİR KİRLİ

ABDULKADİR KURAN

ABDULKERİM GÖK

ABDULLAH DURDU

ABDULLAH KORKMAZ

ABDULLAH NEJAT KOÇER

ABDULLAH TOMBUL

AHMET ÇELİK

AHMET ERCAN KILIÇ

AHMET KAPLAN

AHMET REMZİ TABUR

AKİF KURT

ALİ ŞAHİN

ANIL COŞKUN

AYŞE NUR MİRKELAM

AYŞE TEYMUR

AYŞEGÜL ÜZER

BAYRAM KEMAL KILIÇ

BÜLENT TANRIÖVER

BÜNYAMİN BOZGEYİK

CAHİT URFAN

CUMA BÜYÜK

CUMA REYHAN

ÇAĞATAY OKTAY

DERYA BAKBAK

DİLEK ÖZDEMİR

DURSUN YILMAZ

ELA ALTIN DONİ

EMRAH ÇETİN

EMRE AKAR

ENES GÖGEBAKAN

ENSARİ TATAR

FARUK ERUSLU

FATİH KARAKUŞ

FERAY YILMAZ

HALİL ERSEN DOĞAN

HALİL KARAKUŞ

HAMİDE SÜRÜCÜ

HANİFİ ÖZDEMİR

HARUN TAŞDEMİR

HASAN DALKILINÇ

HASAN ÖZAYGUT

HASAN TEKE

HATİCE MERVE TATAR

İBRAHİM AĞIRMAN

İBRAHİM HALİL ÖRS

İBRAHİM HALİL ÖTKÜN

İSKENDER YÜKSEL

İSMET ERSOY

İSRAFİL BAHAR

KEMAL ÜRKMEZ

KENAN BABACAN

LATİF KARADAĞ

MAHMUT HORUZ

MALİKE ULUDAĞ

MEHMET AYHAN

MEHMET BOZ

MEHMET ÇINAR

MEHMET ERDOĞAN

MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

MEHMET GÖRMEZ

MEHMET MENDERES KARADUMAN

MEHMET ÖZDEMİR

MEHMET PERİ

MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

MEHMET SELİM BAĞLI

MEHMET ÜNSAL TEMİN

MEHMET YAŞAR

MEHTİ KARAKUŞ

MELEK EKİCİ

MEMİK TERLEMEZ

MESUT BOZATLI

MİKAİL KÜÇÜKGÖKÇE

MİTHAT POLAT

MUHAMMED EMİN KINIK

MUHAMMED EROL KÖSEOĞLU

MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER

MUHAMMED MELAZ AKTOĞ

MUHİTTİN BAY

MUHİTTİN SALİH ŞİMŞEK

MURAT TOPRAK

MUSTAFA ACAR

MUSTAFA AMAÇ

MUSTAFA EDİP İZOL

MUSTAFA YILDIZ

MÜCAHİT KANPOLAT

MÜRŞİT CEVAHİR

MÜSLÜM YÜKSEL

NAİF BÜLBÜL

NEBİ KAPLAN

NECDET BAŞEĞMEZ

NURSİ ÇELEĞEN

ÖMER ŞİMŞEK

ÖMER VANLI

RABİA AKÇAKAYA

RECEP ALTINTAŞ

SADIK AYDOĞAN

SADIK CANDEMİR

SALİH ÇİÇEK

SALİH SÖYLEMEZ

SEDDAR ALTINTAŞ

SEDDAR BÜYÜKKÖMÜRCÜ

SELAHATTİN AKCAN

SELAHATTİN ASLANTAŞ

SELAMİ YETKİNŞEKERCİ

SEMA DİLER

SEMİH AVCI

SERKAN GENÇARSLAN

SERPİL KAVRAK

SEYYİT MÜCAHİT SEYYİD

SİBEL URFALI

SÜLEYMAN ÇİÇEK

ŞAMİL TAYYAR

ŞENEL SAVCI

ŞÜKRAN YILMAZ

ŞÜKRÜ YÜKSEL

TURAN HİNDİ

TURGUT ÖZAL YAHLİZADE

VELİ KIYAK

YAKUP YILDIZ

YASİN DANDAN

YAŞAR KALKAN

YELİZ AÇGAR

ZİHNİ ÇAKIR

Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayları:

1 ABDULAHAT ARVAS

2 ABDULLAH ARAS

3 ABDULLAH SADIKSOY

4 ABDULMECİT TARHAN

5 ABDULMENAF TURAN

6 ADNAN İNANÇ

7 ADNAN YÖRÜK

8 AHMET ERDOĞAN

9 AHMET KOÇAK

10 ALİ HAKAN YAVUZ

11 ALİ İHSAN ÇINARBAY

12 ALİ ZOR

13 AZAD KARTAL

14 BEDİR AKBULUT

15 BERRİN SÜRMELİ

16 BURAK GÜLTEPE

17 CELAL ŞEVGİN

18 CEMİL NALBANTOĞLU

19 CENGİZ YAĞİZ

20 CEVDET YILDIZ

21 CİHAN SAYDAŞ

22 ÇAĞATAY AKYOL

23 ÇETİN CAN

24 ÇETİN EBİNÇ

25 EBUBEKİR KAÇMAZ

26 ENİS ÇELİK

27 EREN ADIGÜZEL

28 FATİH ÇİFTCİ

29 FATMA DEGER ERGENÇ

30 FERHAT YAŞAR

31 GALİP İLHANER

32 GÜL TAŞ

33 HACİ DEMİROĞLU

34 HAMİDE TOPRAK

35 HARUN ÇELİK

36 HATİCE ERDOĞAN

37 HAVVA DURAN

38 İBRAHİM BOZKURT

39 İDRİS SAİM GÜVEN

40 İLHAMİ TAŞDEMİR

41 İRFAN KARTAL

42 İSMAİL DEMİR

43 KAYHAN TÜRKMENOĞLU

44 KENAN ATEŞ

45 LEVENT SUBAŞI

46 MALİK ÖZBEY

47 MARİYE KIRMIZIALTIN

48 MEHMET ALİ BİLGİLİ

49 MEHMET FESİH HANÇINAR

50 MEHMET YEKDEŞ

51 MEHTAP ALTER ÜSTÜNKAYA

52 MEMET YILDIZ

53 MUHAMMED AFFAN ORHAN

54 MUHAMMED BURAK HAKTANIR

55 MUHAMMED ÇALAĞAN

56 MUHAMMED FADIL ARVAS

57 MUHAMMED MUSAB İNANÇ

58 MUHAMMED MÜCAHİT ARVAS

59 MURAT CAHİT GÜL

60 MURAT DEMİR

61 NEDİM SAĞLAM

62 NİMETULLAH ARVAS

63 NİZAMETTİN AĞAR

64 OSMAN KIZILBAN

65 OSMAN NURİ GÜLAÇAR

66 ÖMER ARVAS

67 ÖMER FARUK KARAKURT

68 ÖZGE BURAK DEĞER

69 PAŞA KURŞUNLUOĞLU

70 SAVAŞ NURULLAH KIYLIK

71 SELAHATTİN SÖNMEZSOY

72 SELMA BİÇEK

73 SEMİH UZUN

74 SERHAT FURKAN ÖZTÜRKÇÜ

75 SEYFULLAH ÇELENK

76 SUZAN TÜRKOĞLU

77 ŞABAN GÜLTEPE

78 TANER KOÇAK

79 TUFAN TUNÇ

80 TÜRKAY ÖZBEK

81 UĞUR GÜVENER

82 ÜMMÜEBİHA SİNOĞLU

83 VEYSEL ARSLANTOSUN

84 VEYSEL ÜRÜM

85 VEYSİ DAYAN

86 YAKUP ALTUN

87 YASEMİN ARVAS

88 YELİZ ÇELİK

89 YILDIRIM YILDIZ

90 YUNUS EMRE AYDİN

91 YUSUF ADLİ

92 ZAHİR SOĞANDA

93 ZÜBEYT HAKAN PERİHANOĞLU

Ak Parti Karabük Milletvekili Aday Adayları:

Saime Öksüzoğlu

Yeter Akgün

Mehmet Şahin

Hasan Sevdalı

Hüseyin Acar

Muhammet Enes Göktaş

Büşra Ulusoy Çorbacı

Zehra Söylemez

Murat Kocaman

Serranur Özdemir

Yasemin Tarakçı

Gülda Koca

Durmuş Ali Keskinkılıç

Mehmet Ceylan

Niyazi Güneş

İsmail Altınöz

Hüseyin Gündoğdu

Salih Aydın

Nurullah Çelik

Cumhur Ünal

Mehmet Uzun

Mehmet Sarı

Ömer Ayar

Kübra Ekmekçi

Hacer Ünal

Tuncay Böyüközkök

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI:

1. Abdullah Zorlu

2. Adem Demircan

3. Adnan Köşker

4. Adnan Uyar

5. Ahmet Köse

6. Ahmet Malkoç

7. Ahmet Safa Toraman

8. Ahmet Şekerci

9. Aksel Cesur

10. Ali Güney

11. Ali Haydar Bulut

12. Ali İhsan Adıgüzel

13. Ali İhsan Yeşilkaya

14.Ali Korkmaz

15. Ali Osman Gür

16.Ali Toltar

17.Alim Erdemir

18.Alpay İzbudak

19.Arif Aküzüm

20.Ayhan Kılıç

21.Aynur Emek

22.Ayşenur Aydın Gümrükcü

23.Bekir Bilal Yaman

24.Berna Abiş

25.Büşra Özbay

26.Büşra Yel

27.Can Çelik

28.Caner Göçmez

29.Celal Çelikbilek

30.Cemalettin Kaflı

31.Cemil Yaman

32.Ceyhun Yalçın

33.Davut Ayyıldız

34.Davut Coşkun Şiviloğlu

35.Emel Ceylan Balcıoğlu

36.Emine Zeybek

37.Emre Genç

38.Emre Kahraman

39.Enes Altuntaş

40.Enes Yılmaz

41.Engin Kaya

42.Erdoğan Şentürk

43.Erkan Aksoy

44.Ersin Küçükateş

45.Esra Köksal

46.Eymen Erol

47.Fatih Sertyüz

48.Fatma Onan

49.Ferhat Yılmaz

50.Galip İlhaner

51.Gülay Artut

52.Gülşah Bakırlı

53.Hakan Çil

54.Hakan Özsoy

55.Halil Dalgıç

56.Halil Güngör Dokuzlar

57.Halil İbrahim Yalnız

58.Halis Çakmak

59.Halit Çokan

60.Hamza Meral

61.Hasan Ayaz

62.Hasan Özaygut

63.Hasan Soba

64.Hicran Bozkurt

65.Hilal Duran

66.Hilal Salihoğlu Turgut

67.Hülya Şenuysal Özdemir

68.Hüseyin Ayaz

69.Hüseyin Öz

70.İbrahim Efe

71.İdris Demir

72.İlhan Kadıoğlu

73.İlkin Doydum

74.İrfan Yıldız

75.İsmail Çalgan

76.İzzet Ege

77.Kenan Seyrek

78.Kutbettin Atahan

79.Kürşat Bulut

80.Mahmut Civelek

81.Mehmet Akif Çeç

82.Mehmet Akif Yılmaz

83.Mehmet Ali Okur

84.Mehmet Bayraktutar

85.Mehmet Ellibeş

86.Mehmet Emin Yılmaz

87.Mehmet Erdal Bilir

88.Mehmet Gökhan Abanoz

89.Mehmet Orman

90.Memet Zeki Canşi

91.Mert Ekinci

92.Merve Akgül

93.Muhammet Enes Savaş

94.Muhammet Kurtuluş

95.Murat Balaban

96.Murat Keleş

97.Murat Ünlü

98.Mustafa Kenan Yılmaz

99.Mustafa Yıldıztekin

100. Mürsel Aygör

101. Nedim Aslan

102. Nedim Malkoç

103. Nejdet Hocaoğlu

104. Nilay Ayran

105. Niyazi İnce

106. Orhan Can

107. Ömer Faruk Ekinci

108. Ömer Faruk Tuncer

109. Ömer Kesen

110. Özcan Aygün

111. Özgür Akci

112. Özlem Kozankurt

113. Rabia Bilgiç

114. Radiye Sezer Katırcıoğlu

115. Ramazan Özkürkçü

116. Ramazan Tuna

117. Ramazan Yavuz

118. Recep Seyyar

119. Rıfat Akbaş

120. Sadettin Hülagü

121. Sami Çakır

122. Savaş Kuş

123. Sayime Yelken

124. Seda Kardaşlar Çelik

125. Selçuk Çakıroğlu

126. Sema Arat

127. Serpil Yılmaz

128. Suat Yazan

129. Şebnem Kocakelçi Elgörmüş

130. Şemsettin Ceyhan

131. Şener Doğan

132. Şermin Delipınar

133. Şükrü Karabacak

134. Taha Eren Tuğrul

135. Tülay Çırak Yakışır

136. Ufuk Ekinci

137. Uğur Oral

138. Ümit Kabay

139. Vahdettin Sağlam

140. Veysal Tipioğlu

141. Yakup Zenbil

142. Yasemin Özdemir

143. Yaşar Alkan

144. Yaşar Çakmak

145. Yavuz Koç

146. Yılmaz Kaya

147. Yılmaz Yumrudaş

148. Zehra Emer

149. Zeki Baran Toprak

150. Zeynep Hocaoğlu

151. Zülfü Sezer

Bursa'da iş insanı İrfan Koç, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Antalya'da Ak Parti MKYK Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.

Elazığ'da İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Selahattin Özsoy, AK Parti Elazığ Milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Kütahya'da AK Partiden Adil Biçer, Adnan Ersoy, Agah Aşkın, Ahmet Karabulut, Ahmet Sami Kutlu, Ahmet Tan, Ali Eray Dinler, Aydın Kılıçkan, Ayfer Yıldırım, Batuhan Çokal, Ceyda Çetin Erenler, Dilek Ümran Öztürk, Emine Rumeysa Karaoğlan, Erhan Hisar, Esra Özbek Balcı, Fatma Çakır, Fatma Mendillioğlu, Hakan Uşak, Halil Oyan, Halil Özkul, Hilmi Gümüş, Himmet Özer, Hüseyin Özkan, İdris Sönmez, İshak Gazel, İsmail Hangün, İsmail Tosun, İsmail Yaşa, Kamil Saraçoğlu, Mehmet Ali Aymaz, Mehmet Demir, Mehmet Gül, Mehmet Karakaya, Melek Mankan, Mesut Yörük, Murat Ahmet Başköy, Musa Yılmaz, Mehmet Altuğ Atalay, Mustafa Aydın, Mustafa Özbey, Mustafa Yenipazar, Mücahid Köksal, Necati Kaymak, Osman Zeybek, Ramazan Aydemir, Ramazan Ataş, Rıdvan Durgut, Rıza Kenan Uzman, Salim Karaboğa, Sibel Tuna, Süleyman Yiğit, Şakir Ünal, Yasemin Aşıkovalı Çakır, Yunus Altıngemi ve Zehra Öğüt Demirel milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gazeteci Deniz Çağan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri eski Şube Başkanı Aydın Kalkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Samsun Tekkeköy'de Muhammet Üstün, Emrah Baştan, Serhat Erail ve Ömer Naci Yılmaz, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladılar.

Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Kocaeli'nin en genç milletvekili aday adayı olan Toraman, "Benim seçmen adayım gençler olacak. Ben hepsini temsilen meclise girmek istiyorum. Hepsinin temsilcisi olma yolunda ilerlemek istiyorum" dedi.

Aydın'da iş insanı Ramazan Subaşı, iş insanı Rıdvan Eşin ve AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Demet Pilevneli AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bilal Demir, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti. Sayan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, AK Parti'den milletvekilli aday adayı olmak için başvurdu.

Elazığ'da AK Parti gençlik teşkilatının çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Hasan Murat Öz milletvekiliği aday adaylığı için başvurdu.

Zonguldak't a AK Parti Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcıoğlu, görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

ŞANLIURFA AK PARTİ VEKİL ADAY ADAYLARI LİSTESİ

ABDULKADİR AK

ABDULKADİR AYDIN

ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ABDULKADİR KİRLİ

ABDULKADİR KOL

ABDULKADİR KURAN

ABDULKADİR POYRAZ

ABDULKADİR TURGUT

ABDULKERİM GÖK

ABDULLAH AKSAK

ABDULLAH ERİK

ABDULRAHİM VARLI

ABDURRAHİM TERCAN

ABDURRAHİM TORU

ABDURRAHMAN DÖĞÜCÜ

ABDURRAHMAN EYYÜPOĞLU

ABDURRAHMAN UYSAL

ABDÜLKADİR AYKUT

ABDÜRRAHİM DUSAK

ADNAN ALKIŞ

AHMET AKAY

AHMET AKSOY

AHMET ARSLAN

AHMET ASLAN

AHMET BIŞAROĞLU

AHMET CENGİZ

AHMET ÇINAR

AHMET DADAK

AHMET DEMİRKAN

AHMET FAİK SERT

AHMET GÜZELÇİÇEK

AHMET KAPLAN

AHMET KARACADAĞ

AHMET KAYAN

AHMET KAYTAN

AHMET KIRAN

AHMET ORUÇ

AHMET ÖZGÜR KARABULUT

AHMET SAMBUR

AHMET VAHİTOĞLU

ALİ AKSOY

ALİ ALMA

ALİ BÜYÜKASLAN

ALİ İHSAN DELİOĞLU

ALİ RIZA GÖK

ALİ SANCAR

ALİ SARUHAN

ALİ TUTAK

ALİ YILDIRIM

ALİCAN ÜÇDEMİR

ARSAN ASLAN

AYDIN ÖZTÜRK

AYHAN TİMURTAŞ

AYNUR KILIÇ

AYSEL DONDURMACI

AYŞEGÜL GÜLTEKİN

AZİZ ASLAN

AZİZ KARAGÖZ

AZİZ KORAK

BAHATTİN YILDIZ

BASRİ YILDIRIM

BAVER PARLAK

BERİVAN ÇELLİK

BESTAMİ KIRMIZI

BİLAL AÇİN

BİRGÜL MESÇİ

BÜLENT BÜYÜKASLAN

BÜLENT SUNAY

CASIM NOĞAY

CELAL KAYA

CELALETTİN SAYAN

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

CİHAN GÜVEN

CUMA AKSOY

CUMA BÜYÜK

ÇAĞATAY OKTAY

DEMET SAATÇI GÜVEN

DEVRİM EKE

DİLŞAH ÖZTÜRKMEN

DOĞAN ÇAKIRBEY

EKREM TEKİN

ELA ALTIN DONİ

ELİF DİLARA AYATA

EMİNE AVDAN

EMİNE YILDIRIM

EMRAH DOĞAN

EMRE ATÇI

EMRE KARAÇİZMELİ

ENGİN DİNÇ

ERDOĞAN TUTKAN

ERGÜN EREN

ERGÜN EROL

ESMA CANAN ÇELEBİ

EYYUP ÖZTÜRK

EYYÜP AVU

EYYÜP OKTAY FIRAT

EYYÜP TARIMAK

FARUK ARSLAN

FARUK EVRAN

FATİH ŞENBAYRAM

FERHAT ÖZAĞAÇHANLI

FERİDUN EREN

FETHİ GÜZEL

FEVZEDDİN GÖK

FEVZİ AVCI

FEYYAZ GÜNDOĞAN

FIRAT ATAŞ

FİLİZ OFLAZ

FUAT DOĞAN

GÜLER KAMA İZOL

GÜNGÖR GÖNÜLLÜ

GÜRKAN AYAYDIN

HADİ DİKEN

HALAF KETE

HALAF YILDIZ

HALİL ATAŞ

HALİL İBRAHİM ALTUNDAL

HALİL ÖZCAN

HALİL ÖZŞAVLI

HALİS ORUÇ TABAK

HALİT ÇOKAN

HAMİDE SÜRÜCÜ

HASAN ÇAY

HASAN İZOL

HASAN PINAR

HASAN SUYUN

HAŞİM İZOL

HAŞİM ŞEYHANLIOĞLU

HATUN KOÇBABA

HİKMET BAŞAK

HİKMET DOKUMACI

HÜSEYİN ASLIHAN

HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT

HÜSEYİN İNAN

HÜSEYİN KUŞ

HÜSEYİN YILDIRIM

İBRAHİM ABA

İBRAHİM ÇOBAN

İBRAHİM EMRE AYDIN

İBRAHİM EYYÜPOĞLU

İBRAHİM HALİL BEGAOĞLU

İBRAHİM HALİL ÖTKÜN

İBRAHİM HALİL PELTEK

İBRAHİM HALİL ŞEHMUSOĞLU

İBRAHİM HALİL TEMİRTEKİN

İBRAHİM HALİL YILDIZ

İBRAHİM KARAK

İBRAHİM ÖZYAVUZ

İBRAHİM SOYDAŞ

İBRAHİM TATLISES

İBRAHİM UÇAR

İDRİS ASLAN ŞIHANLIOĞLU

İSA DÖĞMECİ

İSA FİDANOĞLU

İSA KUŞ

İSKENDER YÜKSEL

İSMAİL ALKAN

İSMAİL ALPYİĞİT

İSMAİL ARTAN

İSMAİL HAKKI ÜLKER

İSMAİL HATİPOĞLU

İSMAİL IŞIKDAĞ

İSMAİL KARTAL

İSMAİL MENTEŞ

İSMET ŞAKIR

İZZETTİN TOPRAK

KADİR KILIK

KADRİ DEMİR

KADRİ ÖZER

KAMİLE ÖZDEMİR

KASIM KETE

KEMALETTİN YILMAZTEKİN

KÜBRA DÖRTKARDEŞ

LOKMAN BEYAZ

LÜTFİ BAĞCI

MAHMUT AKTAŞ

MAHMUT ASKER KÜÇÜKKAYA

MAHMUT ATAMAN

MAHMUT BAYAT

MAHMUT BULŞAN

MAHMUT FELHAN

MAHMUT KAÇAR

MAHMUT KANDEMİR

MAHMUT KARADAŞ

MAHMUT RUFAİOĞLU

MAHMUT YEKSATAN

MAHMUT YILMAZ

MEHMET ADANIR

MEHMET AKGÜN

MEHMET AKYÜREK

MEHMET ALAK

MEHMET ALİ BÜRKEK

MEHMET ALİ CAYLAN

MEHMET ALİ CEVHERİ

MEHMET ALİ DEGDEŞ

MEHMET ALİ ÖZKARAKEÇİ

MEHMET ALTUN

MEHMET AYHAN

MEHMET BAKİ KURT

MEHMET BİLAL BUCAK

MEHMET CEM BEYAZ

MEHMET DEMİR

MEHMET DOĞAN

MEHMET EKİNCİ

MEHMET EKİNCİ

MEHMET EMİN KILIÇ

MEHMET FARUK PINARBAŞI

MEHMET FATİH AKSOY

MEHMET FATİH AS

MEHMET GÜL

MEHMET GÜLÜM

MEHMET GÜNAK

MEHMET GÜRBÜZER

MEHMET HANİF ASLANBEY

MEHMET HÜSEYİN ASLAN

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

MEHMET KARAVAR

MEHMET KARTAL

MEHMET KAYA

MEHMET KAZ

MEHMET KOÇ

MEHMET KOÇ

MEHMET MASKAN

MEHMET NEDİM ÖBEK

MEHMET RAĞIP YILDIRIM

MEHMET REŞAT NOĞAY

MEHMET SAİT AYDIN

MEHMET SALİH GÜNTEKİN

MEHMET SELİM BAĞLI

MEHMET SERHAT ÇADIRCI

MEHMET SİNAN İZOL

MEHMET UMUT TUNCER

MEHMET VEYSİ FIRAT

MEHMET YAŞAR

MEHMET YILDIRIM

MEMET CAN HALLAÇ

MERVA SEFA GÖK

MERYEM KURT

MERYEM TOKTAN

MİHRİP HÜSEYİN GÖKTAŞ

MUCAHİT ŞEKER

MUHABBET GÜNERİ

MUHAMMED BAKIR KINACIOĞLU

MUHAMMED İBRAHİM ÖNCEL

MUHAMMED MÜENNİS HAZNEVİ

MUHAMMED TÜRKDİLİ

MUHAMMET DÖNMEZLER

MUHARREM GÜMÜŞTAŞ

MURAT ASLAN

MURAT BOZKURT

MURAT ÇAKMAK

MUSA GÖK

MUSTAFA ALKAN

MUSTAFA AMAÇ

MUSTAFA AYGÜN

MUSTAFA BALIKÇI

MUSTAFA DEMİR

MUSTAFA EDİP İZOL

MUSTAFA HALAT

MUSTAFA PAKIR

MUSTAFA TEKKE

MUSTAFA YAVUZ

MÜSLÜM KAYHAN İNAN

MÜSLÜM TÜYSÜZ

NEBİ KAPLAN

NECMETTİN ÇİFTÇİ

NECMETTİN İZOL

NECMİ SOLHAN

NEDİM ÖZKAN

NEVZAT BUGENÇ

NİHAT ÇİFTÇİ

NİHAT KILIÇ

NİHAT ÖZGÖNÜL

NUSRET DOĞAN

NÜSRET AYDOĞAN

OSMAN TEMİZBAŞ

ÖMER ACAR

ÖMER AY

ÖMER DEMİR

ÖMER FARUK BAYIK

ÖMER FARUK BÜRTEK

ÖMER FARUK GÖKKAN

ÖMER FARUK KARAHAN

ÖMER HACIKAMİLOĞLU

ÖMER SALİH ÜNLÜ

ÖMER YAŞAR

ÖZCAN LEVENT ERDEM

PINAR ÇUVANLIOĞLU ORTAÇ

PINAR FİTKİ

RABİA DEMİR

RAĞIP YAZMACI

RAMAZAN ARKAN

RAMAZAN DAĞKESEN

RAMAZAN MERVEYANOĞLU

RECEP ARSLANTAŞ

REMZİ TÜRKMEN

REMZİYE AÇAR YILMAZ

SADDAM KAYA

SEDAT DENEK

SEDAT ERTÜRK

SELAMİ KURAN

SELİM GÜLSATAR

SELİM HARTAVİ

SEMRA KARTAL

SERDAR İZOL

SERDAR KAPLAN

SERDAR TOKDEMİR

SERKAN OFLAZ

SEYYİD İSMAİL ÖZBEK

SEYYİT MÜCAHİT SEYYİD

SEZAYİ KOLSUZOĞLU

SIRACEDDİN ÇİFTÇİ

SİNAN AİŞEOĞLU

SİNAN AYHAN

SİNAN SATIŞ

SONGÜL BURUN

SÜLEYMAN ÇİÇEK

SÜLEYMAN DEVECİ

ŞAHİN ÇEVİK

ŞENOL CENGİZ

ŞERDİL KARAHAN

ŞEYHMUS EROL

ŞÜKRÜ TOPRAK

ŞÜKRÜ YÜKSEL

TAMER KIZILKAYA

TURGUT ÖZAL YAHLİZADE

UĞUR GÖNÜLLÜ

VİLDAN POLAT

YUSUF BADILLI

YUSUF EĞİLMEZ

YUSUF NABİOĞLU

ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

ZEYNEL ABİDİN AĞABUGÜN

ZEYNEP MÜJDE SAKAR

ZÜLFÜKAR İZOL

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI