İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3757464’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Siteler Mahallesi ile Yeni Mahallesi’nin 514. Sokak ve 514/1. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3758753’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 409. Sokak, 409/1. Sokak, 410. Sokak, 410/1. Sokak, 411. Sokak, 413. Sokak, 414. Sokak, 415. Sokak, 415/2. Sokak ve Ayhan Bayrak Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3758769’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nin Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Caddesi ve Papatya Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760714’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örnekkent Mahallesi’nin 1408. Sokak, 1415. Sokak, 1421. Sokak, 1422. Sokak, 1427. Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi ve Halide Edip Adıvar Caddesi ile Samurlu Mahallesi’nin Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760841’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 341. Sokak, 345. Sokak, 351. Sokak, Güneş Sokak, Hürriyet Caddesi ve İnönü Bulvarı; Siteler Mahallesi’nin Hürriyet Caddesi; Yeni Mahallesi’nin 542. Sokak, 548. Sokak ve Hürriyet Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760995’tir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nin 136. Sokak, 136/1. Sokak, 137. Sokak, 139. Sokak, 139/1. Sokak, 140. Sokak, 140/1. Sokak, 143. Sokak, 19 Mayıs Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Plaj Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761666’dır.

BERGAMA

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıkırıklar, Tekkedere ve Zeytindağ mahalleleri ile Yenikent Mahallesi’nin Çiftlik Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3754667’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bekirler Mahallesi’nin Bekirler Sokak; İsmailli Hacılar Mahallesi’nin Hacılar İsmaili Bucağı Sokak, Hacılar Köyü İç Yolu ve Serin Küme Evleri; Kocahaliller Mahallesi’nin Kocahaliller Sokak; Kocaköy Mahallesi’nin Kocaköy Köyü İç Yolu; Öksüzler Mahallesi’nin Öksüzler Sokak; Rahmanlar Mahallesi’nin Rahmanlar Köyü İç Yolu ve Tavukçukuru Mahallesi’nin Tavukçukuru Merkez Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761151’dir.

16 Temmuz 2026 saat 23.00 ile 17 Temmuz 2026 saat 01.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk, Bahçelievler, Fatih ve Maltepe mahallelerinin birçok cadde ve sokağında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi’nde Ege Caddesi ve Kaya Sokak; Bahçelievler Mahallesi’nde 50. Yıl Caddesi, 501. Sokak, 502. Sokak, 503. Sokak, 504. Sokak, Atatürk Bulvarı, Estergon Caddesi, Gazneliler Caddesi, Paksoy Sokak, Şakir Süter Sokak, Şehit Serkan Eroğlu Caddesi, Şehit Turgut Erçevik Sokak, Sipahiler Caddesi, Sur Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi etkilenecektir.

Fatih Mahallesi’nde 1. Karadağ Sokak, 1. Kermes Sokak, 2. Kermes Sokak, 202. Sokak, 302. Sokak, 303. Sokak, 304. Sokak, 305. Sokak, 307. Sokak, 308. Sokak, 309. Sokak, 311. Sokak, 312. Sokak, 313. Sokak, 314. Sokak, 315. Sokak, 315/1. Sokak, 316. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 321. Sokak, 323. Sokak, 324. Sokak, 326. Sokak, 327. Sokak, 346/1. Sokak, 346/4. Sokak, 347. Sokak, 349. Sokak, 349/1. Sokak, 349/2. Sokak, 349/3. Sokak, 349/4. Sokak, 350. Sokak, 351/3. Sokak, 353. Sokak, 353/1. Sokak, 359. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı, Ahi Sokak, Akdağ Sokak, Altındağ Sokak, Anafartalar Caddesi, Aras Sokak, Atatürk Bulvarı, Atılım Sokak, Baki Sokak, Bakırçay Sokak, Barbaros Caddesi, Bergama Çevre Yolu, Çağdaş Sokak, Çağrı Sokak, Çakır Sokak, Çamlık Sokak, Çetin Emeç Caddesi, Ceyhan Sokak, Çizgi Sokak, Dadaş Sokak, Dilek Sokak, Dübek Caddesi, Düden Sokak, Dumlupınar Caddesi, Eda Sokak, Efe Sokak, Ege Caddesi, Egeli Sokak, Emek Sokak, Erciyes Sokak, Erdem Sokak, Evrim Sokak, Fuzuli Caddesi, Gamze Sokak, Gazi Caddesi, Gediz Sokak, Güldağ Sokak, Güler Sokak, Güvercin Sokak, İpek Sokak, Işık Sokak, Karadağ Caddesi, Karayel Sokak, Kayın Sokak, Kermes Sokak, Kocatepe Sokak, Manolya Sokak, Meltem Sokak, Menteş Sokak, Necdet Sokak, Otlukbeli Caddesi, Özgürlük Caddesi, Özlem Sokak, Palmiye Sokak, Pazar Sokak, Poyraz Sokak, Sabuncu Yolu Sokak, Seher Sokak, Şehit Mükerrem Keskin Sokak, Şehit Mustafa Yılmaz Caddesi, Sevgi Sokak, Songül Sokak, Tayfun Sokak, Toros Caddesi, Tuna Caddesi, Volkan Sokak, Yalın Sokak, Yavuz Sokak, Yeşilırmak Caddesi, Yeşim Sokak, Yıldız Sokak, Zigana Sokak ve Zirve Sokak kesintiden etkilenecektir.

Maltepe Mahallesi’nde ise Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Fethiye Sokak, Girne Sokak, Gökova Sokak, Magosa Sokak ve Marmaris Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761171’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İncecikler Mahallesi, Selçuk Mahallesi’nin Kozak Bergama Yolu ve Ulucamii Mahallesi’nin Kozak Bergama Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761586’dır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İncecikler ve Kapukaya mahallelerinin Kozak Bergama Yolu ile Yerlitahtacı Mahallesi’nin Çavuşali Küme Evleri ve Kozak Bergama Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761588’dir.

BORNOVA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nin 770. Sokak, 780. Sokak, 781. Sokak, 782. Sokak, 783. Sokak, 784. Sokak, 785. Sokak, 785/1. Sokak, 793. Sokak, 794. Sokak, 795. Sokak, 796. Sokak, 797. Sokak, 798. Sokak, 799. Sokak, 800. Sokak, 801. Sokak, 802. Sokak, 816. Sokak, Hürriyet Caddesi, Özdar Caddesi ve Park İçi Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760706’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi’nin Kemalpaşa Caddesi; Ümit Mahallesi’nin 7406/1. Sokak, 7408. Sokak, 7408/2. Sokak, 7408/6. Sokak ve Kemalpaşa Caddesi ile Yunus Emre Mahallesi’nin 7402. Sokak, 7404/13. Sokak ve 7404/2. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760707’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760721’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 11.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760723’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ergene Mahallesi’nin 459. Sokak, 460. Sokak ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760865’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kazımdirik Mahallesi’nin 282/2. Sokak, 296/3. Sokak, 296/4. Sokak ve Ankara Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760892’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol, Çiçekli, Karaçam, Kavaklıdere, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Buket Sokak, Burçak Sokak, Çavdar Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak, Sarnıç Caddesi ve Yamaç Sokak; Karaçam Mahallesi’nde Çağlayan Sokak, Çiftlik Sokak, Doğan Sokak, Fesleğen Sokak, Fide Sokak, İstanbul Caddesi, Karaçam Caddesi, Kültür Sokak ve Palmiye Sokak; Kurudere Mahallesi’nde Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi; Sarnıçköy Mahallesi’nde Akyar Sokak, Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Yakaköy Mahallesi’nde 10751/2. Sokak, Asma Sokak, Cumba Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Ekin Sokak, Gündoğan Sokak, Güneşli Sokak, Havuzbaşı Sokak, Ihlamur Sokak, Irmak Sokak, Kiraz Sokak, Kordon Sokak, Limon Sokak, Melisa Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Nilüfer Sokak, Öykü Sokak, Özbek Sokak, Poligon Sokak, Poyraz Sokak, Reyhan Sokak, Selin Sokak, Sevgi Sokak, Tepe Sokak, Vadi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak çevresinde kesinti uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761162’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gökdere Mahallesi’nin Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761589’dur.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 836. Sokak, 837/2. Sokak, 837/3. Sokak, 864. Sokak, 865. Sokak, 865/1. Sokak, 865/2. Sokak, 866. Sokak, 876. Sokak, 877. Sokak, 878. Sokak, 879. Sokak, 879/2. Sokak, 879/3. Sokak, 879/4. Sokak, 880. Sokak, 882. Sokak, 883. Sokak, 883/1. Sokak, 885. Sokak, 891. Sokak, 895. Sokak, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761784’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 857/1. Sokak, 858. Sokak, 859. Sokak, 860. Sokak, 861. Sokak, 862. Sokak, 862/1. Sokak, 863. Sokak, 871. Sokak, Hürriyet Caddesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi ile İnönü Mahallesi’nin 797. Sokak, 803. Sokak, 803/2. Sokak, 804. Sokak ve Hürriyet Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761791’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 859. Sokak, 869. Sokak, 870. Sokak, 872. Sokak, 873. Sokak, 874. Sokak, 915. Sokak, 931. Sokak, 934. Sokak, 935. Sokak, 936. Sokak, 947. Sokak, Barbaros Caddesi, Hürriyet Caddesi, Türkay Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi ile İnönü Mahallesi’nin 803. Sokak, 816. Sokak, 822. Sokak, 823. Sokak, 824. Sokak, 828. Sokak, Hürriyet Caddesi ve Özdar Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761792’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 477. Sokak, 477/2. Sokak, 477/3. Sokak, 478/1. Sokak, 479/1. Sokak, 498. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 706. Sokak, 707. Sokak, 714. Sokak, 717. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 724. Sokak ve Park İçi Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761798’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 473. Sokak, 476. Sokak, 476/1. Sokak, 498. Sokak, 702. Sokak, 704. Sokak, 705. Sokak, 707. Sokak, 708. Sokak, 710. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak ve 717. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761805’tir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 467. Sokak, 468. Sokak, 469. Sokak, 470. Sokak, 471. Sokak, 472. Sokak, 472/1. Sokak, 473. Sokak, 474. Sokak, 476. Sokak, 477. Sokak, 483. Sokak, 487. Sokak, 490. Sokak, 491. Sokak, 491/1. Sokak, 492. Sokak, 493. Sokak, 497. Sokak, 498. Sokak, 498/1. Sokak, 499. Sokak ve Park İçi Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761807’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Egemenlik Mahallesi’nin 6131. Sokak, 6146. Sokak, 6146/3. Sokak ve 6146/7. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761946’dır.

KARŞIYAKA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahariye Mahallesi’nin 1856. Sokak, 1856/1. Sokak ve 1856/2. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760871’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yamanlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761594’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nin 6429. Sokak, 6436. Sokak, 6471/8. Sokak, 6476/4. Sokak, 6497. Sokak, 6503. Sokak ve 6511. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761704’tür.

KEMALPAŞA

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çınarköy Mahallesi’nin 5010. Sokak, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemalpaşa Çınarköy Caddesi ve Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri ile Kızılüzüm Mahallesi’nin 5010. Sokak, 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sokak ve Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761150’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinin çok sayıda cadde ve sokağında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ulucak Cumhuriyet Mahallesi’nde 101. Sokak, 114. Sokak, 77. Sokak, 83. Sokak, 9071. Sokak, 9081. Sokak, 9116. Sokak, 9118. Sokak, 9120. Sokak, 9122. Sokak, 9300. Sokak, Gazi Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve Ulucak İzmir Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Ulucak İstiklal Mahallesi’nde 9028. Sokak, 9129. Sokak, 9173. Sokak, 9209. Sokak, 9216. Sokak, Gazi Bulvarı, Sıtkı Aydınel Caddesi ve Ulucak Sanayi Sitesi kesintiden etkilenecektir.

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde 101. Sokak, 110. Sokak, 117/1. Sokak, 200/1. Sokak, 204/1. Sokak, 208. Sokak, 35/1. Sokak, 9046. Sokak, 9113/1. Sokak, 9117. Sokak, 9119. Sokak, 9162. Sokak, 9169. Sokak, 9171. Sokak, 9173. Sokak, 9188. Sokak, 9192. Sokak, 9194. Sokak, 9196. Sokak, 9200. Sokak, 9202. Sokak, 9204. Sokak, 9206. Sokak, 9209. Sokak, 9210. Sokak, 9212. Sokak, 9214. Sokak, 9225. Sokak, 9229. Sokak, 9233. Sokak, 9235. Sokak, 9237. Sokak, 9239. Sokak, 9243. Sokak, 9245. Sokak, 9247. Sokak, 9251. Sokak, 9261. Sokak, 9425. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mustafa İsmet İnönü Caddesi, Necdet Bukey Caddesi, Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi, Sıtkı Aydınel Caddesi, Ulucak İzmir Caddesi ve Ulucak Kavşağı kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3761162’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nin 9117. Sokak, 9119. Sokak, 9162. Sokak, 9169. Sokak, 9171. Sokak, 9247. Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761612’dir.

TİRE

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İbni Melek Mahallesi’nin Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri ve Tabakçayı Küme Evleri; Karateke Mahallesi’nin Nazilli Kuyusu Küme Evleri ile Toki bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760848’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akkoyunlu, Eskioba ve Turgutlu mahalleleri; Alacalı Mahallesi’nin Alacalı Atatürk Sokak ve Harmantepe Sokak çevresi; Mahmutlar Mahallesi’nin Tokatbaşı Yolu Küme Evleri ile Yenioba Mahallesi’nin Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760849’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin Maltepe Caddesi ile Toki bölgesindeki Hasan Tahsin Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760853’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İbni Melek Mahallesi’nin 1. Namazgah Küme Evleri ve 2. Namazgah Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760873’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adnan Menderes Mahallesi’nin Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri ve Tiflikuyu Küme Evleri; Boynuyoğun ve Çiniyeri mahallelerinin Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri; Derebaşı, Doyranlı, Kireli ve Peşrefli mahalleleri ile Kahrat Mahallesi’nin Batı Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760900’dür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çobanköy Mahallesi’nin Çeşmebaşı Küme Evleri ve Çimenlik Sokak; Kocaaliler Mahallesi’nin Çamlıca Yolu Küme Evleri, Güngören Sokak, Karşı Küme Evleri, Kocaaliler Köyü İç Yolu, Kocaaliler Yolu ve Nehir Sokak ile Sarılar Mahallesi’nin Bağ Mevkii Küme Evleri, Nehir Sokak ve Tepe Mevkii Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760964’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kahrat Mahallesi’nin İzmir Ödemiş Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761590’dır.

BUCA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nin 506. Sokak ile İnkılap Mahallesi’nin 506. Sokak, 506/1. Sokak, 506/2. Sokak, 506/3. Sokak, 506/4. Sokak, 506/5. Sokak, 506/6. Sokak, 506/7. Sokak, 506/8. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi ve otobüs durağı çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760844’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Efeler Mahallesi’nin 315. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 336. Sokak, 338. Sokak ve Menderes Caddesi ile Vali Rahmi Bey Mahallesi’nin 315. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 336. Sokak ve Menderes Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761587’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761589’dur.

NARLIDERE

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çatalkaya Mahallesi’nin Edipbey Sokak, Emekçiler Sokak, Koçyiğit Sokak, Leylak Sokak, Pir Sultan Abdal Sokak ve Zambak Sokak ile Narlı Mahallesi’nin Koçyiğit Sokak ve Mithatpaşa Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3756913’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Narlı Mahallesi’nin Ahmet Haşim Sokak, Bekaroğlu Sokak, Erkin Sokak, Sürgü Sokak ve Taşdemir Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3757433’tür.