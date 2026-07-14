Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SUSMA HAKKINDI KULLANDI

Soruşturma doğrultusunda, "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınana dernek kurucusu ve başkanı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, öğle saatlerinde emniyette ifadesi alınmaya başlanan Levent, sözlerinin tutanağa geçirilmediğini öne sürerek ifade vermeye devam etmedi. Levent, diğer soruları yanıtlamayacağını belirterek susma hakkını kullandı.

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 22 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, savcılık yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda dijital materyaller de el konuldu.

BAKAN GÜRLEK: KAÇMA GİRİŞİMİ OLDU

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'e daha önce ‘yurt dışı çıkış yasağı’ koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com