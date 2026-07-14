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İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi

İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi Haber Videosunu İzle
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına misilleme olarak Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'ndeki silah depoları ile Kuveyt'teki Ali Al-Salem Üssü'nde bulunan MQ-9 İHA rampalarını vurduğunu açıkladı. Bahreyn semalarında Patriot sistemlerinin İran İHA'larını engellemeye çalıştığı anlar ise kameraya yansıdı.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına saldırılarına misilleme olarak Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü ve Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü'nü İHA ile hedef aldı.
  • İran, ABD saldırıları devam ederse bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına izin verilmeyeceğini duyurdu.
  • Bahreyn semalarında görülen İran İHA'larına Patriot hava savunma sistemleri tarafından müdahale edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerinde bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

BAHREYN VE KUVEYT’TEKİ ABD HEDEFLERİ VURULDU

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı. Bildiride,  Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt’teki Ali Al- Salem Hava Üssü’nde yer alan MQ9 insansız hava aracı (İHA) rampalarının İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu.

İRAN İHA’LARI KAMERADA

Öte yandan İran tarafından fırlatılan İHA’lar Bahreyn semalarında görüntülendi. Bölgeden gelen görüntülerde, Bahreyn’e ait Patriot hava savunma sistemleri tarafından İHA’lara müdahale edilmeye çalışıldığı anlar yer aldı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Ergün:

Helal IRANA....

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