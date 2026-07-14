Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

PAZARCIK'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntının yerin yaklaşık 8,53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.