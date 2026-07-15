Haberler

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ev hapsiyle tahliye

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ev hapsiyle tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla birlikte tahliye edildi.

  • Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yaklaşık 6 aylık tutukluluğun ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
  • Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu ve 6 şirketine kayyum atandı.
  • Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 17 Mart'ta adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

MUZAFFER YILDIRIM'A EV HAPSİYLE TAHLİYE

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla birlikte tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Muzaffer Yıldırım, 5 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Yıldırım’a ait konut ve işletmelerde aramalar yapılmış ve bazı haberlerde, yapılan aramalarda kumar organizasyonlarında kullanıldığı değerlendirilen poker pulları, para, iletişim cihazları ve dijital materyallerin ele geçirildiği ileri sürülmüştü.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Ocak’ta sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Yıldırım ile birlikte soruşturmanın aynı operasyon dalgasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19’u tutuklanırken, söz konusu isimler arasında Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak da yer almıştı.

Yıldırım’ın Adli Tıp Kurumu’nda alınan örnekler üzerinde yapılan incelemesinde saç örneğinde esrar tespit edildiği iddia edilmişti.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞ, ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edildiği ve söz konusu gelirlerin aklandığı yönünde ciddi emareler bulunduğu gerekçesiyle 9 Şubat 2026’da Yıldırım’ın mal varlığına resen el koyma kararı vermişti. Karar aynı gün İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında ise Yıldırım’a ait 6 şirkete kayyum atanmıştı. 

Öte yandan Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdikten sonra 17 Mart’ta adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi

Havai fişek değil! İran Körfez ülkesine yağdırdı
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun : AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı

Azılı firariler hiç beklemedikleri yerlerde enselendi!
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Amedspor'dan bir iddialı transfer daha

Amedspor'dan bir iddialı transfer daha!

Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi