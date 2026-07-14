ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık

Abd Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki pay alma kararından vazgeçti. Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu söyleyen, ancak İran bağlantılı gemilere izin verilmeyeceğini ifade eden Trump'ın açıklamasının hemen ardından ise Orta Doğu'daki gerilim yeniden yükseldi.