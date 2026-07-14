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ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık

ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık
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Hürmüz Boğazı'nın İran harici tüm gemilerin geçişine açık olacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, geçişlerden yüzde 20 pay alma konusunda kararını değiştirdi. Trump, "Hürmüz'den para almayacağız, Körfez ABD'ye yatırım yapacak" dedi. Trump'ın açıklamasının hemen ardından ise Orta Doğu'daki gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatırken, Devrim Muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerini füzelerle vurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki pay alma kararından vazgeçti. Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu söyleyen, ancak İran bağlantılı gemilere izin verilmeyeceğini ifade eden Trump'ın açıklamasının hemen ardından ise Orta Doğu'daki gerilim yeniden yükseldi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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