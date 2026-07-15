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Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİKilis'te boşanma aşamasındaki eşi Hikmet Eser tarafından çay bahçesinde tabanca ile vurularak ağır yaralanan Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi Hikmet Eser tarafından çay bahçesinde tabanca ile vurularak ağır yaralanan Hülya Eser (40) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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