Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü kapsamında Paris'te düzenlenen geleneksel askeri geçit töreni, bu yıl yalnızca askeri gösterilerle değil, seçilen müzikle de gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Fransız Ordusu'na ait zırhlı araçların Şanzelize Caddesi'nde Marvel'in dünyaca ünlü "The Avengers" film müziği eşliğinde ilerlediği görüldü. Kullanıcılar, sinematik atmosfer oluşturan görüntüler için "Kıyamet mi geliyor?" ve "Film sahnesi gibi" yorumları yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Özellikle Avengers müziğinin askeri araçlarla birlikte kullanılması, sosyal medyada dikkat çeken yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bunun Avrupa'nın artan savunma hazırlıklarına gönderme olduğunu öne sürerken, bazıları da seçimin yalnızca gösteriye görsel etki katmak amacıyla yapıldığını savundu.

TÖRENİN TEMASI "AVRUPA'NIN STRATEJİK UYANIŞI"

Fransa Savunma Bakanlığı, 2026 Bastille Günü töreninin temasını "Avrupa'nın stratejik uyanışı" olarak belirledi. Bu yılki geçit töreninde modern savaş alanını simgeleyen kara araçları, hava unsurları ve askeri birliklerin koordinasyonunu yansıtan özel gösteriler düzenlendi. Törende 6 binden fazla asker, 300'ü aşkın askeri araç ve çok sayıda savaş uçağı ile helikopter yer aldı.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI VERİLDİ

Bu yılki Bastille Günü töreni, Avrupa'nın savunma iş birliği ve Ukrayna'ya verilen desteğin simgesi olarak öne çıktı. Geçit törenine çeşitli Avrupa ülkelerinden askerler ile Ukraynalı birlikler de katıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, etkinliği Avrupa'nın güvenlik alanındaki dayanışmasının bir göstergesi olarak değerlendirdi