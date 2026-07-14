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ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
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ABD'de görülen Reza Zarrab davasında yıllardır beklenen karar açıklandı. Mahkeme, Zarrab'ın daha önce tutuklu olarak geçirdiği süreyi cezasına mahsup ederek ek hapis cezası verilmemesine karar verdi. Böylece Zerrab hakkındaki yargılama süreci sona ermiş oldu.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi davasında suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Reza Zarrab hakkında yaklaşık 9 yıl sonra hüküm açıklandı. 

YATTIĞI SÜRE YETERLİ SAYILDI, EK CEZA VERİLMEDİ 

New York Manhattan Güney Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, Zarrab'ın daha önce tutuklu olarak geçirdiği süreyi cezasına mahsup ederek ilave hapis cezası uygulanmamasına karar verdi. Böylece Zerrab hakkındaki yargılama süreci de sona ermiş oldu.

Mahkeme dosyasında yer alan değerlendirmelerde savcılığın, Zarrab'ın soruşturma sürecinde yetkililerle kapsamlı iş birliği yaptığını ifade ettiği belirtildi. Savcılar, Zarrab'ın soruşturma boyunca doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgi verdiğini, yaptırımların delinmesine ilişkin iddialarla bağlantılı süreçte önemli tanıklıklarda bulunduğunu kaydetti.

9 YIL ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Reza Zarrab, 19 Mart 2016'da ailesiyle birlikte gittiği Miami'de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da ise tutuklanmıştı. Zarrab'ın tutuklanması, İran'a yönelik yaptırımların delinmesindeki rolü nedeniyle Halkbank hakkında da ABD'de dava açılmasına neden olmuştu.

SUÇUNU KABUL EDİP SERBEST KALDI

Savcılıkla iş birliğine giden ve suçunu kabul eden Zarrab, 2018 yılında kefaletle serbest bırakılmıştı. Mahkemedeki ifadelerinde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ile 7 milyon dolar rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran ile yapılan ticaretten kâr payı istediğini öne sürmüştü. Zarrab ayrıca, İran'a petrol ve doğal gaz ödemelerinin yaptırımları aşacak şekilde nasıl gerçekleştirildiğini de mahkemede ayrıntılarıyla anlatmıştı.

HAKAN ATİLLA DAVASINDA DA TANIKLIK YAPTI

Zarrab, 2017 yılında ABD'de yargılanan dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine de tanıklık yapmıştı. Atilla, İran yaptırımlarının delinmesindeki rolü nedeniyle 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüştü. Daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Atilla, iki yıl sonra bu görevinden ayrılmıştı.

HALKBANK DAVASI DÜŞMÜŞTÜ

ABD'de yaklaşık 9 yıldır devam eden Halkbank davası ise Haziran 2026'da düştü. ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında Mart ayında anlaşmaya varılmıştı.

ABD'de yetkili makamlarla iş birliği yapan tanıkların cezalarının, tanıklık ettikleri davaların tamamlanmasının ardından açıklanması yaygın bir uygulama olarak biliniyor. Yargıç Richard Berman da Halkbank davasının düşürülmesi talebini değerlendirirken Zarrab'ın cezasının açıklanacağı bugünkü tarihi belirlemişti.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Hımmmm anlaşıldı...Türkiye'den gidince Trumpın ilk emri bı olmuş sanırım...!

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