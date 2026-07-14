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ABD'de yaklaşık 7 bin kişi şiddetli ishale neden olan "siklosporiyazis"e yakalanmış olabilir

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ABD'de yaklaşık 7 bin kişinin kontamine gıda kaynaklı siklosporiyazis hastalığına yakalanmış olabileceği, 1645 vakanın doğrulandığı ve 141 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Salgının kaynağı henüz tespit edilemedi.

NEW ABD'de yaklaşık 7 bin kişinin, kontamine gıdadan kaynaklanarak şiddetli ishale neden olan "siklosporiyazis" hastalığına yakalanmış olabileceği belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) internet sitesinde yayımlanan uyarıda, "en az 34 eyalette" enfeksiyon vakalarının rapor edildiği aktarıldı.

Uyarıda, ülke genelinde yaklaşık 7 bin kişinin uzun süreli ve şiddetli ishale yol açtığı bilinen ve kontamine gıdadan kaynaklanan "siklosporiyazis"e yakalanmış olabileceği duyuruldu.

Ülke genelinde 1645 vakanın doğrulandığı kaydedilen uyarıda, 5 bin 100 şüpheli vakanın halen incelendiği belirtti.

Uyarıda, klinik olarak şüphelenilen durumlarda hekimlerin özellikle "Cyclospora" testini talep etmeleri gerektiği kaydedildi.

Mayıs ayından bu yana "siklosporiyazis" nedeniyle 141 kişinin hastaneye kaldırıldığına işaret edilen uyarıda, şu ana kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.

Ülkede, salgının kaynağı olarak belirli bir gıda ürünü, restoran, market veya dağıtıcı henüz tespit edilemedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Siklosporiyazis, kirli su veya insan dışkısı bulaşmasını içeren uygunsuz gıda işleme yöntemleri yoluyla özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyve ürünleri gibi gıdalarla bulaşabilen mikroskobik bir parazit olan "Cyclospora" kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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