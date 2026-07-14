Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer ile 3 Haziran'da hayatını kaybeden ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın kızları Ayşe Nazlı Yumlu'dan güzel bir haber geldi. Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile nikah masasına oturdu.

SADE BİR TÖRENLE "EVET" DEDİLER

Geçtiğimiz ay babası Reha Muhtar’ı kaybetmenin acısını yaşayan Ayşe Nazlı Yumlu ile Batuhan Yağlıoğlu, şatafattan uzak, oldukça sade bir tören tercih etti. Çiftin nikahına yalnızca aileleri ve en yakın dostları katıldı. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluk kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NİLÜFER’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "ÇOK MUTLU OLUN YAVRULARIM..."

Kızının bu özel gününde yanında olan ünlü sanatçı Nilüfer, nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nilüfer, paylaştığı fotoğrafların altına şu duygusal notu düştü:

"Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun..."

Nilüfer’in bu içten ve duygusal paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isim de genç çifte tebrik yorumları yağdırdı.