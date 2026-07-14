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6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü Haber Videosunu İzle
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
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ABD'de enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Böylece ABD'de tüketici fiyatları, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti. Kritik veri sonrası piyasalar da hareketlendi. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından tahvil faizleri ve dolar gerilerken, altın sert yükseldi.

  • ABD'de TÜFE haziran ayında aylık bazda %0,4 düşerek Mayıs 2020'den bu yana ilk kez geriledi.
  • Enerji maliyetleri haziranda aylık %5,7 düşerken, barınma ve gıda fiyatları arttı.
  • Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrası altın ons fiyatı %2,2 yükselerek 4.090 doların üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi. TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,5 artmıştı. Ülkede TÜFE haziranda yıllık bazda ise yüzde 3,5 arttı. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon mayısta yüzde 4,2 olarak kaydedilmişti.

ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞTÜ 

Enerji maliyetleri martta aylık yüzde 10,9, nisanda yüzde 3,8 ve mayısta yüzde 3,9 artmasının ardından haziranda yüzde 5,7 düştü. Enerji endeksindeki düşüş, barınma ve gıda dahil diğer kalemlerdeki artışları dengeleyerek, aylık bazda TÜFE'deki gerilemenin en büyük belirleyicisi oldu. Enerji endeksi haziranda yıllık bazda ise yüzde 15,7 arttı. Barınma maliyetleri haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 yükseldi. Gıda endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YATAY SEYRETTİ 

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık bazda yatay seyrederken, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ? 

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından tahvil faizleri ve dolar gerilerken, altın sert yükseldi. Verilerin ardından ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,19'a, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,61'den yüzde 4,56'ya geriledi. Dolar Endeksi (DXY) yüzde 0,5 değer kaybetti. Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın yüzde 2,2 yükselerek 4.090 doların üzerine çıktı ve seans içinde 4.100 dolar seviyesini test etti. Ons gümüş de yükseliş kaydetti. Piyasalarda, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed üzerindeki faiz artırımı baskısını hafiflettiği değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Vay arkadaş adamlardaki enflasyona bak.yıllık 3.5 bizde Nisan ayında 4 küsur geldi. Ah güzel ülkem ah.

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