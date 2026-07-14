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Mbappe'nin babası oğlunu bir kalemde harcadı

Mbappe'nin babası oğlunu bir kalemde harcadı
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FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin babası Wilfrid Mbappe ile bir araya geldi. Mbappe'nin babasına "Bir yarışta olsak kim kazanır? Ben mi Mbappe mi?" şeklinde bir soru soran ünlü fenomene baba tarafından ilginç bir yanıt geldi. Wilfrid Mbappe, ''Sen oğlumu yenersin'' diyerek IShowSpeed'in hızına dikkat çekti.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki dev Fransa - İspanya mücadelesi öncesinde, sosyal medyanın en popüler isimlerinden IShowSpeed yine adından söz ettirmeyi başardı. 

ISHOWSPEED, MBAPPE'NİN BABASIYLA BULUŞTU

Ünlü fenomen, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin babası Wilfrid Mbappe ile bir araya gelerek eğlenceli bir sohbete imza attı. Speed’in, "Bir yarışta olsak kim kazanır? Ben mi, Mbappe mi?" sorusuna babadan herkesi şaşırtan, esprili bir yanıt geldi.

BABASI, MBAPPE'Yİ BİR KALEMDE HARCADI

Wilfrid Mbappe, ünlü yayıncının hızına atıfta bulunarak, "Sen oğlumu yenersin" dedi. İkilinin bu samimi anları dev maç öncesi turnuvanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. 

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