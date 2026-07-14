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Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı

Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde kız arkadaşıyla akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında objektiflerden kaçamadı. Devrim Özkan ile ayrılmasının ardından bir süredir gözlerden uzak olan Uruguaylı yıldız, yeni aşkıyla görüntülendi. 

FLAŞLAR PATLAYINCA PANİK OLDULAR

Bebek'te elinde kahve termosuyla sakin bir gün geçiren ve yürüyüş yaparken aralıklarla kahvesini yudumlayan 30 yaşındaki futbolcu, kameraları karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Yanındaki gizemli kız arkadaşı ise yüzünü elleriyle saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

TARAFTARIN İLGİSİNE KAYITSIZ KALAMADI

Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından sahilde kendisini fark eden Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Torreira, her zamanki sempatik tavrıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Keyifli yürüyüşün ardından ikili, sahildeki hareketli anların sonrasında Torreira'nın özel aracına binerek gözlerden kayboldu.

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