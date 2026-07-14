Haberler

Günün sürprizi! Atletico Madrid'den Eyüpspor'a transfer oldu

Günün sürprizi! Atletico Madrid'den Eyüpspor'a transfer oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor, son olarak Atletico Madrid'de forma giyen Rumen kaleci Horatiu Moldovan'ı renklerine kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, yeni sezona az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

EYÜPSPOR'A ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER

Bu kapsamda eflatun-sarılılar kalesini Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki Rumen kaleci Horatiu Moldovan'a emanet etti.

KARİYER YOLCULUĞU

2024-2025 sezonunda Romanya Ligi takımı FC Rapid 1923'ten İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Moldovan, ilk sezonunda İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralandı. Sassuolo formasıyla 27 maça çıkan Rumen kaleci, sonraki sezon İspanyol takımı Real Oviedo'ya kiralandı. Oviedo ile ligde 2 maça çıkan oyuncu 1 kez İspanyol Kral Kupası maçında mücadele etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Kayıp ihbarından vahşet çıktı! Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

Hava savunma sistemleri çaresiz! İran füzeleri ABD üssünü böyle vurdu
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Haluk Levent’in şoföründen şok iddialar: Hesabımı milyonluk para transferlerinde kullandılar

Haluk Levent'in şoföründen itiraf gibi ifade: 210 milyon TL transfer!