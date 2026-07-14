Haberler

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile eşi Oriana Yıldırım'ın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Büyük bir mutluluk yaşayan çiftin, yeni doğan erkek bebeklerine "Fernando Savaş" adını verdiği öğrenildi.

RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, hayatının en özel ve anlamlı günlerinden birini yaşadı. Genç golcü ve eşi, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğuna erişti.

İLK KEZ EBEVEYN OLMA HEYECANI

Geçtiğimiz mart ayında Portekizli model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştiren Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını müjdelemişti. Merakla beklenen doğum gerçekleşti ve genç çiftin ilk bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaştı.

BEBEĞİN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin dünyaya gelen erkek bebeklerine verdikleri isim ise oldukça dikkat çekici oldu. Bertuğ Özgür Yıldırım ve Oriana Correia Gomes, oğullarına "Fernando Savaş" adını verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor

Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan o şehrimizin takımına 3 dönem transfer yasağı daha
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

Uçak indi! Herkesin hayranlıkla izlediği yıldız isim artık Türkiye'de
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı