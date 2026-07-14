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Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü

Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
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Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ABD dönüşünde elinde alkollü içki bulunan rakun maketiyle görüntülendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Norveç milli takımını çeyrek finale kadar taşıyarak adından söz ettiren yıldız futbolcu Erling Haaland, turnuva dönüşünde sergilediği sıra dışı tavırla bir kez daha gündeme oturdu. 

ELİNDEKİ RAKUN DİKKAT ÇEKTİ 

Norveç'in çeyrek finalde İngiltere’ye 2-1 elenmesinin ardından başkent Norveç'in başkenti Oslo'ya dönen 25 yaşındaki golcünün uçaktan inerken elinde taşıdığı eşya, futbolseverleri şaşkına çevirdi. Haaland’ın elinde alkollü içki bulunan rakun maketiyle uçaktan indiği görüldü. Bu anlara ait görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral olarak milyonlarca izlenme oranına ulaştı. 

''BENİMLE EVE KADAR GELDİ''

Esprili kişiliğiyle tanınan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, rakunu işaret ederek "Benimle eve kadar geldi" ifadesini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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