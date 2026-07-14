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Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya

Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
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FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdıran ilk takım oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının galibi olacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 2-0'lık skorla kazandı.

İSPANYA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro kaydetti. Porro, milli takım kariyerindeki ikinci golünü Fransa'ya karşı kaydetti. İspanya'nın Lamine Yamal ile 61. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İLK FİNALİST İSPANYA

Bu sonuçla birlikte Didier Deschamps'ın çalıştırdığı son Dünya Kupası finalisti Fransa, turnuvaya veda etti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri İspanya ise finale yükselmeyi başardı. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere- Arjantin maçının galibi olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

ispanya afrika karmasını eledi

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

göçmenlere adim attirmayan ISPANYAYI cani gönülden kutlarım !! :) 2026 DÜNYA ŠAMPIYONU ISPANYA., INŠALLAH !

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Haber YorumlarıTeşkilat ı Mahsusa:

İspanya göçmenleri yendi

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Haber Yorumlarıİrfan Görenler:

İspanya bileğinin hakkıyla finale çıktı Fransaya top göstermediler İnşallah finaldeki rakibinide yenip Dünya şampiyonu olacak

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Haber YorumlarıMurat Şengezer:

TRT VERGİLERİZLE YİNE YAYİNİ REZİL ETTİ

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