Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ardından evinin kapılarını ilk kez basın mensuplarına açan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, eşi ve oğluyla röportaj verdiği sırada oldukça şaşırtıcı bir olay yaşadı.

KADIN SUNUCUYA BAKMAMASI İÇİN SIKI ÖNLEM

Soruları yanıtladığı esnada gözleri kadın sunucuya kayan deneyimli teknik adama, hemen yanında oturan eşinden anında müdahale geldi. Eşinin sadece kendisine odaklanmasını isteyen kadın, bir anda elini uzatarak Hassan’ın yüzünü fiziksel bir hamleyle kendi yönüne doğru çevirdi.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Kameralara anbean yansıyan bu kıskançlık dolu anlar, sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırarak kısa süre içerisinde viral oldu.