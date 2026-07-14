AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporlarının detayları gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasındaki milyonlarca liralık para trafiği ve şüpheli gayrimenkul alımları mercek altında.

MİLYARLARCA LİRALIK BAŞDÖNDÜRÜCÜ HESAP TRAFİĞİ

Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından titizlikle hazırlanan inceleme raporu, dernekle bağlantılı hesaplardaki baş döndürücü hareketliliği gözler önüne serdi. Raporda yer alan verilere göre, mercek altına alınan hesaplarda son üç yılda milyarlarca liralık işlem hacmi saptandı.

Buna göre söz konusu hesaplarda; 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılının ilk dönemine kadar ise 4 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiğinin gerçekleştiği öne sürüldü.

RESMİ GÖREVİ OLMAYAN İSİM ÜZERİNE 100 TAPU KAYDI

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden birini ise gayrimenkul alım-satımları oluşturdu. Rapordaki iddialara göre, AHBAP Derneği bünyesinde hiçbir resmi görevi ya da kaydı bulunmayan Y.K. isimli bir şahsın, Ahbap Lojistik adına adeta bir emlak devi gibi çalıştığı belirlendi. Y.K.'nın 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplamda 100 farklı tapu alım-satım işlemine imza attığı tespit edildi.

Ayrıca bu şahsın hesabına 2024 yılında "AHBAP'a gönderilmek üzere" yaklaşık 23 milyon lira aktarıldığı, Haluk Levent'in menajeri olduğu belirtilen M.S.K.'nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon liralık nakit girişi olduğu belirlendi.

EFT ŞİFRELERİ: BORÇ, ÖDÜNÇ, ACİL SENET KAPAMA

tv100'ün haberine göre, soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delillerden biri, banka hesap hareketlerindeki şüpheli EFT ve havale açıklamaları oldu. MASAK’ın detaylıca analiz ettiği transfer açıklamalarında, bağış ve insani yardım faaliyetlerinin çok ötesinde, kişisel borç ilişkilerine işaret eden şu ibareler dikkat çekti:

Haluk Levent Acil senet kapama bedeli

Haluk Levent borç kapama

Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç

Haluk için borç / Hlk için borç

Ödünç para iadesi

Haluk Levent borç para

FİNANSAL İLİŞKİ AĞI ŞEMAYA DÖKÜLDÜ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma konusu olan tüm bu karmaşık para transferlerini, liderlerin ve aracı isimlerin rollerini netleştirmek adına dev bir "Hesap Hareketi Şeması" haline getirerek adli makamlara sundu.