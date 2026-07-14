Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 37’ye çıktı. Soruşturmada 4 şirkete ise kayyım atandı. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Haluk Levent'in kumarhanede rulet masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte o anlardan kareler;

HALUK LEVENT'İN İFADESİ ALINIYOR

Öte yandan; soruşturmada baş şüpheli olarak gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent’in Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade verme işlemi başladı.

Levent’in başında bulunduğu derneğe yönelik soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 23 zanlının haricinde bugün yapılan yeni operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınmıştı. Yeni operasyonda ayrıca 4 şirkete de el konulduğu öne sürülen soruşturmada, pazar gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Haluk Levent’in, hakkındaki iddialara nasıl cevap vereceği merak ediliyor.